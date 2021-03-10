Комбинированный штамм коронавируса выявили во время проверки в Германии: чем опасен

Новый вирус сочетает в себе особенности британской и африканской мутаций.

В Германии выявили первые случаи заражения комбинированным штаммом коронавируса, который получил маркировку "B.1.525". Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Комбинированный штамм нашли у пассажира из Саксонии, которого обследовали в аэропорту Берлина. Поначалу этот случай считали первым в Германии, однако компания Centogene, изучившая образец, заявила, что мутировавшую разновидность вируса ранее был найден и в других образцах.

Новый штамм уже выявили у пациентов из Дании, Италии, Великобритании, США, Канады, Норвегии и Нигерии. Исследователи пока не могут сказать, насколько опасной комбинированная мутация является для людей. Некоторые гены, такие же, как у британского штамма, могут сделать его более заразным. Кроме того, у нового штамма нашли мутацию E484K, которая дает вирусу устойчивость к нейтрализующим антителам. Таким образом вакцинация может не сработать, а уже переболевшие люди рискуют повторно заразиться.

Как отметили представители Centogene, сейчас исследователи в Германии изучают больше образцов, чтобы секвенировать геномы мутировавших вирусов и оценить их распространение. Именно благодаря такой работе случай в берлинском аэропорту привлек внимание вирусологов. Ученые пока изучают способности гибридного вируса, а тем временем производители пытаются адаптировать вакцины к выявленным мутациям.

Гибридный штамм B.1.525 впервые обнаружила доктор Бетт Корбер из Аламосской национальной лаборатории США. По словам специалиста, вирус мутировал в организме одного из пациентов после слияния британского и американского штаммов. Произошла рекомбинация: вредоносные микрооганизмы поразили одну и ту же клетку, а затем обменялись генами.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что у британского и африканского мутантов более короткий инкубационный период, втрое выше заразность, больше пациентов болеют в тяжелой форме. Кроме того, вирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, включая печень, почки и нервную систему. У переболевших людей наблюдают "постковидный" синдром, который может продлиться до полугода.