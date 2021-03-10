Комбінований штам коронавірусу зафіксували під час перевірки в Німеччині: чим небезпечний

Новий вірус поєднує в собі особливості британської та африканської мутацій.

У Німеччині зафіксували перші випадки зараження комбінованим штамом коронавірусу, який отримав маркування "B.1.525". Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Комбінований штам знайшли у пасажира із Саксонії, якого обстежували в аеропорту Берліна. Спочатку цей випадок вважали першим у Німеччині, однак компанія Centogene, що вивчила зразок, заявила, що вірус, який мутував, раніше був знайдений і в інших зразках.

Новий штам вже зафіксували у пацієнтів із Данії, Італії, Великобританії, США, Канади, Норвегії та Нігерії. Дослідники поки не можуть сказати, наскільки небезпечною комбінована мутація є для людей. Деякі гени, такі ж, як у британського штаму, можуть зробити його більш заразним. Крім того, у нового штаму знайшли мутацію E484K, яка дає вірусу стійкість до нейтралізуючих антитіл. Таким чином вакцинація може не спрацювати, а люди, які вже перехворіли, ризикують повторно заразитися.

Як зазначили представники Centogene, зараз дослідники в Німеччині вивчають більше зразків, щоб секвенувати геноми мутованих вірусів та оцінити їх поширення. Саме завдяки такій роботі випадок у берлінському аеропорту привернув увагу вірусологів. Вчені поки вивчають можливості гібридного вірусу, а тим часом виробники намагаються адаптувати вакцини до виявлених мутацій.

Гібридний штам B.1.525 вперше виявила доктор Бетт Корбер з Аламоської національної лабораторії США. За словами фахівця, вірус мутував в організмі одного з пацієнтів після злиття британського й американського штамів. Відбулася рекомбінація: шкідливі мікроорганізми вразили одну й ту ж клітину, а потім обмінялися генами.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що в британського й африканського мутантів коротший інкубаційний період, втричі вища заразність, більше пацієнтів хворіють у важкій формі. Крім того, вірус вражає не тільки легені, але й інші внутрішні органи, враховуючи печінку, нирки та нервову систему. У перехворілих людей спостерігають "постковідний" синдром, який може тривати до півроку.