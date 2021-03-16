У Франції з'явився штам COVID-19, який "не бачать" ПЦР-тести

Те, що люди заразилися коронавірусом, вдалося підтвердити за допомогою секвенування

На північному заході Франції виявлений новий штам коронавірусу, який складно визначити за допомогою традиційних тестів.

У регіоні Бретань у хворих спостерігалися типові симптоми COVID-19, проте ПЦР-тести показували негативний результат, передає прес-служба міністерства охорони здоров'я країни.

Новий штам виявили в лікарняному центрі в комуні Ланьйон (департамент Кот-д'Армор). У суботу, 13 березня там були діагностовані 79 випадків зараження, вісім з яких — новим варіантом, що вдалося підтвердити за допомогою секвенування.

"Наразі проводяться поглиблені дослідження, щоб краще зрозуміти цей штам і його вплив. Також будуть проводитися експерименти, щоб визначити, як цей варіант реагує на вакцинацію й антитіла, вироблені під час попередніх інфекцій", — повідомили в міністерстві.

Фахівці відносять новий штам до категорії, визначеної ВООЗ як "варіанти під наглядом". Після того, як штам оцінять експерти, його, у разі виявлення особливих властивостей, віднесуть до категорії "проблемних".

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області було виявлено абсолютно новий штам коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Якщо вірити цій інформації, "український штам" виявили вчені з Інституту епідеміології ім. Громашевського близько двох тижнів тому.

Також ми писали, що нове дослідження надало один з перших переконливих доказів того, що британський штам коронавірусу B.1.1.7 пов'язаний з більш високими показниками смертності. Дослідники виявили 227 смертей у когорті зі штамом B.1.1.7 порівняно з 141 смертю серед тих, хто був заражений ранніми штамами вірусу.

Фокус повідомляв, що в Німеччині виявили перші випадки зараження комбінованим штамом коронавірусу, який отримав маркування "B.1.525". Комбінований штам знайшли в пасажира із Саксонії, якого обстежували в аеропорту Берліна. Спочатку цей випадок вважали першим у Німеччині, однак компанія Centogene, що вивчила зразок, заявила, що цей різновид вірусу раніше був знайдений і в інших зразках.