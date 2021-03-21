В Греции решили бесплатно раздавать наборы для тестирования на COVID-19

В греческом правительстве утверждают, что наборы для самостоятельного тестирования имеют уровень точности 95 -99%.

В следующем месяце в Греции начнут бесплатно раздавать наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус на фоне роста случаев заболевания. Об этом сообщает Reuters.

Четыре набора в месяц получит каждый гражданин страны, имеющий номер социального страхования. Наборы будут раздаваться в аптеках.

"Это новый инструмент в борьбе страны с пандемией. Тесты позволят улучшить эпидемиологический мониторинг и, конечно же, профилактику", – заявили в канцелярии премьер-министра Греции.

В греческом правительстве утверждают, что наборы для самостоятельного тестирования имеют уровень точности 95 -99%. К тому же, тесты с их помощью гораздо легче проводить, чем экспресс-тесты, так как нужны только образцы слюны и носа, а не носоглотки.

Те, кто получит положительный результат, должны будут обратиться в органы здравоохранения для последующего мониторинга.

Таким образом, Греция станет первой европейской страной, где тестовые наборы станут бесплатными и легкодоступными.

Несмотря на то, что больницы в стране остаются переполненными, уже на следующей неделе там будут сняты некоторые COVID-ограничения с целью восстановления экономики.

Напомним, президент Греции Катерина Сакелларопулу пообещала украинской стороне способствовать скорейшему получению вакцины от коронавируса.