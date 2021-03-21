У Греції вирішили безкоштовно роздавати набори для тестування на COVID-19

В уряді Греції стверджують, що набори для самостійного тестування мають рівень точності 95 -99%.

В наступному місяці в Греції почнуть безкоштовно роздавати набори для самостійного тестування на коронавірус на тлі зростання випадків захворювання. Про це повідомляє Reuters.

Чотири набори в місяць отримає кожен громадянин країни, який має номер соціального страхування. Набори будуть в наявності в аптеках.

"Це новий інструмент в боротьбі країни з пандемією. Тести дозволять поліпшити епідеміологічний моніторинг та, звичайно ж, профілактику", — заявили в канцелярії прем'єр-міністра Греції.

В уряді Греції стверджують, що набори для самостійного тестування мають рівень точності 95 -99%. До того ж, тести з їх допомогою набагато легше проводити, ніж експрес-тести, так як потрібні тільки зразки слини і носа, а не носоглотки.

Ті, хто отримає позитивний результат, повинні будуть звернутися в органи охорони здоров'я для подальшого моніторингу.

Таким чином, Греція стане першою європейською країною, де тестові набори стануть безкоштовними і доступними.

Незважаючи на те, що лікарні в країні залишаються переповненими, вже на наступному тижні там будуть зняті деякі COVID-обмеження з метою відновлення економіки.

Нагадаємо, президент Греції Катерина Сакелларопулу пообіцяла українській стороні сприяти якнайшвидшому отриманню вакцини від коронавируса.