Путин вместе с Шойгу отправился на выходные в Сибирь (фото)

Судя по всему, российский лидер предпочитает отдыхать в тайге.

Президент России Владимир Путин проводит выходные в одном из сибирских регионов в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Фотографии отдыха российских политиков опубликовал сайт Кремля.

Так, Владимир Путин и его спутник совершили поездку на вездеходе.

Также, они совершили пешую прогулку по тайге, осмотрев окрестности.

"Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе", – говорится в сообщении.

Сайт Кремля также передает, что Шойгу показал Путину в свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.

Судя по тому, что политики были в теплой одежде, зима в Сибири еще не отступила.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин неоднократно проводил свои дни отдыха в тайге.

Отметим, видео и фото, где Путин в отпуске отдыхает в компании Шойгу в сибирской тайге, часто размещается на сайте Кремля, что демонстрирует близость двух политиков.