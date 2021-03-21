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Путин вместе с Шойгу отправился на выходные в Сибирь (фото)

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Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сибирь, Вездеход, Зима, Кремль
Фото: Сайт Кремля | Владимир Путин и Сергей Шойгу

Судя по всему, российский лидер предпочитает отдыхать в тайге.

Президент России Владимир Путин проводит выходные в одном из сибирских регионов в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Фотографии отдыха российских политиков опубликовал сайт Кремля.

Так, Владимир Путин и его спутник совершили поездку на вездеходе.

Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сибирь, Вездеход, Зима, Кремль
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сибирь, Вездеход, Зима, Кремль
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сибирь, Вездеход, Зима, Кремль

 Также, они совершили пешую прогулку по тайге, осмотрев окрестности.

Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сибирь, Вездеход, Зима, Кремль

"Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе", – говорится в сообщении.

Сайт Кремля также передает, что Шойгу показал Путину в свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.

Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сибирь, Вездеход, Зима, Кремль

Судя по тому, что политики были в теплой одежде, зима в Сибири еще не отступила.

Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сибирь, Вездеход, Зима, Кремль

 Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин неоднократно проводил свои дни отдыха в тайге.

Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сибирь, Вездеход, Зима, Кремль

Отметим, видео и фото, где Путин в отпуске отдыхает в компании Шойгу в сибирской тайге, часто размещается на сайте Кремля, что демонстрирует близость двух политиков.