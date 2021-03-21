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Путін разом з Шойгу відправився на вихідні до Сибіру (фото)

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Володимир Путін, Сергій Шойгу, Сибір, Всюдихід, Зима, Кремль
Фото: Сайт Кремля | Володимир Путін і Сергій Шойгу

Судячи з усього, російський лідер вважає за краще відпочивати в тайзі.

Президент Росії Володимир Путін проводить вихідні в одному з сибірських регіонів в компанії міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Фотографії відпочинку російських політиків опублікував сайт Кремля.

Так, Володимир Путін і його супутник здійснили поїздку на всюдиході.

Володимир Путін, Сергій Шойгу, Сибір, Всюдихід, Зима, Кремль
Володимир Путін, Сергій Шойгу, Сибір, Всюдихід, Зима, Кремль
Володимир Путін, Сергій Шойгу, Сибір, Всюдихід, Зима, Кремль

Також, вони зробили пішу прогулянку по тайзі, оглянувши околиці.

Володимир Путін, Сергій Шойгу, Сибір, Всюдихід, Зима, Кремль

"Президент разом з міністром оборони Сергієм Шойгу здійснює піші прогулянки по тайзі і катається на всюдиході", — йдеться в повідомленні.

Сайт Кремля також передає, що Шойгу показав Путіну в свою майстерню, де він виготовляє вироби з деревини.

Володимир Путін, Сергій Шойгу, Сибір, Всюдихід, Зима, Кремль

Судячи з того, що політики були в теплому одязі, зима в Сибіру ще не відступила.

Володимир Путін, Сергій Шойгу, Сибір, Всюдихід, Зима, Кремль

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков раніше говорив, що Путін неодноразово проводив свої дні відпочинку в тайзі.

Володимир Путін, Сергій Шойгу, Сибір, Всюдихід, Зима, Кремль

Відзначимо, відео та фото, де Путін у відпустці відпочиває в компанії Шойгу в сибірській тайзі, часто розміщується на сайті Кремля, що демонструє близькість двох політиків.