Путін разом з Шойгу відправився на вихідні до Сибіру (фото)

Судячи з усього, російський лідер вважає за краще відпочивати в тайзі.

Президент Росії Володимир Путін проводить вихідні в одному з сибірських регіонів в компанії міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Фотографії відпочинку російських політиків опублікував сайт Кремля.

Так, Володимир Путін і його супутник здійснили поїздку на всюдиході.

Також, вони зробили пішу прогулянку по тайзі, оглянувши околиці.

"Президент разом з міністром оборони Сергієм Шойгу здійснює піші прогулянки по тайзі і катається на всюдиході", — йдеться в повідомленні.

Сайт Кремля також передає, що Шойгу показав Путіну в свою майстерню, де він виготовляє вироби з деревини.

Судячи з того, що політики були в теплому одязі, зима в Сибіру ще не відступила.

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков раніше говорив, що Путін неодноразово проводив свої дні відпочинку в тайзі.

Відзначимо, відео та фото, де Путін у відпустці відпочиває в компанії Шойгу в сибірській тайзі, часто розміщується на сайті Кремля, що демонструє близькість двох політиків.