Путін разом з Шойгу відправився на вихідні до Сибіру (фото)
Судячи з усього, російський лідер вважає за краще відпочивати в тайзі.
Президент Росії Володимир Путін проводить вихідні в одному з сибірських регіонів в компанії міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
Фотографії відпочинку російських політиків опублікував сайт Кремля.
Так, Володимир Путін і його супутник здійснили поїздку на всюдиході.
Також, вони зробили пішу прогулянку по тайзі, оглянувши околиці.
"Президент разом з міністром оборони Сергієм Шойгу здійснює піші прогулянки по тайзі і катається на всюдиході", — йдеться в повідомленні.
Сайт Кремля також передає, що Шойгу показав Путіну в свою майстерню, де він виготовляє вироби з деревини.
Судячи з того, що політики були в теплому одязі, зима в Сибіру ще не відступила.
Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков раніше говорив, що Путін неодноразово проводив свої дні відпочинку в тайзі.
Відзначимо, відео та фото, де Путін у відпустці відпочиває в компанії Шойгу в сибірській тайзі, часто розміщується на сайті Кремля, що демонструє близькість двох політиків.