Не Навальный. Кто может стать реальным преемником Путина: Дюмин или Мишустин

В России назревает раскол. И все чаще звучит вопрос: сможет ли стареющий Путин справиться с ситуацией — или пора начинать операцию "Преемник"?

Фильм Алексея Навального про дворец для Путина бьет рекорды просмотров в YouTube. Сам он сидит в "Матросской тишине". А часть россиян, решившихся на акции протеста в минувшую субботу в разных городах страны, говорят, что они сделали это "не за него, а за себя". Притом Telegram-канал "(Не)занимательная антропология", задав 23 января 359 москвичам на Пушкинской площади и на Тверской вопрос относительно их политической активности, получил ответ: 42% впервые пришли на митинг именно сейчас. Сам опрос вряд ли можно считать безупречно репрезентативным, но общественные настроения он все же отражает. Говоря обтекаемо, народ недоволен властью. Если не выпадать из контекста последних событий, он недоволен Путиным, замковым камнем всей архитектуры власти в России. При этом даже те, кто на ситуацию смотрит через разную оптику, считают, что это только начало.

Еще в 2017-м в рейтинге возможных преемников от фонда "Петер­­бург­ской политики" мал­о­известного Дюмина ставили на третье место — после Медведева и Собянина

Максим Трудолюбов, колумнист The New York Times, уверен, что легитимность власти РФ после 23 января уменьшилась: "[Она будет] падать и дальше, насилие будет увеличиваться. До тех пор, пока не перестанет работать… В итоге все сломается. Поскольку рутинного механизма смены власти нет, всем придется вложиться в это, что очень неправильно, но теперь уж неизбежно".

Одиозный Захар Прилепин, который воевал на Донбассе и собирался вернуть "русский город Киев" (кстати, в далеком 2007-м в компании с Навальным он создавал движение "Народ"), написал после субботних выступлений: "Ничего, конечно, еще не закончилось… Это надолго. Еще полыхнет. В этот раз они и не собирались побеждать. Так, "Зарница". Ну и мы тоже… в этот раз… Ничего не собирались".

Разделение на "они" и "мы" в России и агрессивное вбрасывание этих лозунгов в общественное пространство всегда симптоматично. Так было в Украине в 2004 году. Тогда накал страстей определила не только "общая температура по больнице", но и персоналии. Да, сослагательного наклонения история не имеет, но можно пофантазировать на тему, что было бы, если бы сине-белые тогда сделали ставку, например, на Тигипко. Осталось ли бы противостояние в обществе столь же сильным или же приняло бы более щадящие формы?

Для сегодняшней России этот вопрос переформулируется так: кто может смягчить назревающий раскол в стране — Путин, утративший нимб политического арбитра, способного примирить всех, или новая фигура, которую он "помажет на царство" в Кремле?

Операция "Преемник": кто придет после Путина?

Сегодня она может рассматриваться не только как повторение ельцинского сценария — уход в обмен на неприкосновенность. Нужно еще и снизить градус противостояния, которое может дорого стоить стране. Также нужна компромиссная персона, которая, с одной стороны, гарантирует Путину спокойную старость, а с другой — выглядит как обещание обществу перемен.

Есть ли такая фигура? Нет, но в Кремле ее усиленно ищут.

Накануне Нового года, еще до ареста Навального и последовавших за этим событий, Владимир Жириновский назвал имена восьми политиков, которые, по его мнению, могли бы стать "назначенцами" Путина на его священное кресло: Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Сергей Собянин, Сергей Нарышкин, Вячеслав Володин, Алексей Дюмин. Российское издание "Эксперт" отметило, что "политический анализ", сделанный Жириновским, на первый взгляд выглядит, "как плод размышлений Капитана Очевидность". Однако добавило, что "он сказал не просто то, что в основном можно увидеть в социологии, а и то, о чем давно говорят в политических кругах".

Кремлю нужна компромиссная персона, которая, с одной стороны, гарантирует Путину спокойную старость, а с другой — выглядит как обещание обществу перемен

Слово "давно" здесь ключевое. Еще в 2017 году гадание на политической кофейной гуще было одним из развлечений разного рода оракулов. Фонд "Петербургская политика", например, составил рейтинг возможных преемников Путина из 19 фамилий так, что туда под №14 угодил Рамзан Кадыров, а под №18 — Алексей Навальный. Степени абстрагирования от реалий составителей этого прогноза можно было только позавидовать.

Жириновский при всей информированности тоже в значительной степени отдался во власть каких-то наркотических грез. По крайне мере, половина из указанной им восьмерки, по мнению аналитиков, вряд ли годится на роль преемника. Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает, что из всего списка заслуживают внимания лишь четыре фигуры: Мишустин, Шойгу, Нарышкин и Дюмин.

Это похоже на правду, хотя даже Нарышкин кажется тут лишним. Об этом человеке как о преемнике говорят со времен его председательства в Госдуме. Основание — давнее знакомство с Путиным (1980 год, разведподразделение Ленинградского управления КГБ). Однако сегодня Нарышкина чаще называют политическим наследником другого человека — покойного Евгения Примакова. Он в свое время тоже занимал пост директора Службы внешней разведки РФ. Нарышкин, безусловно, входит в ближний круг президента. После расследований издания "Проект" о связях его и его семьи с азербайджанским бизнесменом Годом Нисановым хозяин Кремля демонстративно посетил штаб-квартиру СВН, чтобы выразить свою поддержку. Однако вместо триумфального въезда в Кремль главу ведомства, считают эксперты, может ждать тот же карьерный скачок, что и Примакова в середине 1990-х, — кресло руководителя МИДа. Кагэбэшник, предлагающий вместо себя кагэбэшника, в нынешних обстоятельствах может устроить силовиков, но вряд ли будет воспринят народом.

Первые трое из перечисленных лиц на слуху у тех украинцев, кто хотя бы минимально следит за происходящим в России. Четвертый же персонаж — что-то вроде темной лошадки и единственный политик нефедерального уровня в перечне Жириновского. Но вот что любопытно. Уже в упомянутом рейтинге от "Петербургской политики" его поставили на третье место — после Дмитрия Медведева и Сергея Собянина. Год назад о нем как об одном из возможных правителей России писало издание Politico. А накануне Нового года чуть ли не в унисон с Жириновским о нем как о преемнике в интервью Polskie Radio сказал польский аналитик Гжегож Кучиньский. "Совпадение? Не думаю". С него, одного из трех возможных кандидатов, и начнем.

Алексей Дюмин: губернатор, "пехотинец Путина"

Возраст: 48 лет

Должность: губернатор Тульской области

[ + – ] Пехотинец Путина. Так Алексей Дюмин однажды назвал себя сам. Его преданность может стать аргументом для правителя России сделать ставку именно на него

В 2015 году спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников не без издевки написал, что Алексей Дюмин, играющий обычно на позиции вратаря в матчах учрежденной Путиным Ночной хоккейной лиги, порой демонстрирует "удивительное мастерство, так необходимое, чтобы увернуться от летящей в него президентской шайбы".

Тогда еще Дюмин был первым замом главкома Сухопутных войск РФ. Его отец, военный медик, генерал, входивший в 1990-е годы в ближайшее окружение министра обороны Павла Грачева, настоял, чтобы сын между хоккеем, которым тот в детстве увлекался, и карьерой военного выбрал последнюю. На момент окончания Дюминым-младшим военного училища Дюмин-старший служил в Московском военном округе. Туда в 1994 году продолжатель династии и получил распределение. Но в небольшой войсковой части, которая противодействовала техническим средствам разведки противника, он прослужил недолго. По его словам, один знакомый кадровик предложил ему перейти в Главное управление охраны, чтобы быть в структуре, обеспечивающей президентскую связь.

Работал с Черномырдиным, пару раз выезжал в командировки с Ельциным. Потом оказался в Службе безопасности президента. Как? По версии самого Дюмина, просто подошел к одному руководителю подразделения и попросился: "Возьмите меня, я хочу к вам!" И все. Там уже учился рукопашному бою, стрелять "на ходу, на бегу, из машины, в составе группы". Даже из вертолета. А потом стал, по его выражению, "пехотинцем Путина" — в первый день, когда тот приступил к обязанностям председателя правительства, 9 августа 1999 года.

По данным "Ком­мер­сан­та", именно под руководством Дюмина в ночь на 23 февраля 2014 года Виктора Януковича эвакуировали в Россию, хотя сам генерал это отрицает

Дюмин из тех, кто о всех своих начальниках рассказывает почти с пиететом. Зубков, Золотов, Шойгу — все приняли участие в судьбе, все научили уму-разуму и т. д. Путина Дюмин в интервью все тому же Андрею Колесникову рисует этаким гуманистом. Однажды он похвалил своего охранника за то, что тот, охраняя ночной сон Путина в каком-то доме в горах, не убил приблизившегося к дверям медведя. Просто расстрелял всю пистолетную обойму под лапы лохматому пришельцу, и тот ушел. А президент потом, как в книгах про советских пионеров, сказал: "Молодец, что не стал стрелять в мишку".

В другой раз Путин на закате своего срока главы правительства попенял своему охраннику за то, что тот ударил по руке гражданина, который "на встрече с народом" принялся дергать премьера за рукав. "Вечером, — рассказывает Дюмин, — Владимир Владимирович меня вызвал к себе, где-то часов в десять, и сказал: "Если я еще раз это увижу, то ты никогда больше со мной работать не будешь". Он говорит: "Я видел эту ситуацию, тебе не надо было этого делать. Это простой человек. Мы уедем, ты такой весь нарядный, вместе с президентом… а у него на всю жизнь останется осадок по отношению не к тебе, а ко мне".

В 2014 году, по данным "Коммерсанта", Алексей Дюмин получил звание генерал-майора и возглавил Силы специальных операций — закрытое подразделение, сыгравшее одну из ключевых ролей в операции по аннексии Крыма. Именно под его руководством в ночь на 23 февраля эвакуировали Виктора Януковича в Россию. Дюмин свое участие в судьбе украинского гаранта отрицает, но Путин его действия оценил. В конце 2015-го Дюмин взлетел на должность заместителя министра обороны. Менее чем полтора месяца спустя его назначили и. о. губернатора Тульской области, а после выборов в сентябре он стал полноправным губернатором. Близость к Путину, личная преданность последнему и новая номенклатурная должность как раз и дали повод к тому, чтобы разглядеть в этом человеке преемника.

Сказать, что в качестве губернатора спаситель Януковича как-то особо преуспел, нельзя. Telegram-канал "Незыгарь" в ноябре сослался на выкладки Pravdaserm, который называют сервисом измерения репутации. Из 80 с лишним глав регионов Дюмин с 67 баллами из 100 возможных находится в середине рейтинга, на 40-м месте. Аналитики, однако, отмечают, что из всех руководителей регионов, в которых в этом году пройдут перевыборы, Дюмин единственный, кто вошел в Президиум Госсовета, возглавив комиссию этого органа по промышленности, что почти наверняка свидетельствует о том, что он не просто губернатор.

Сергей Шойгу: приятель и служака

Возраст: 65 лет

Должность: министр обороны РФ

[ + – ] 65-летний Сергей Шойгу - еще один вероятный кандидат

Шойгу — единственный министр, который с небольшим перерывом является членом правительства РФ с 1990-х годов. В своем политическом долгожительстве он мог бы потягаться с Путиным, но всегда умел изображать из себя простого, хотя и эффективного служаку. Его рейтинг и сегодня называется одним из первых после президентского. Но дистанция, которую он умеет соблюдать, делает его в глазах хозяина Кремля человеком, никак не угрожающим августейшей власти, и, таким образом, фактически сближает с главой государства. Видео и фото, где Путин в отпуске отдыхает в компании Шойгу в сибирской тайге, размещавшиеся на сайте Кремля, призваны были продемонстрировать близость двух политиков. Равно как и его игра в одной с Путиным хоккейной команде.

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При этом сам Шойгу не так прост. Под ним, как выразился Владимир Лепехин, "образовалось сильное лобби ряда набирающих силу этнических группировок". Ему есть на кого опереться. Но это может сыграть свою роль лишь в случае, если в России в некотором смысле повторится ситуация, которая складывалась накануне президентских выборов 2008 года. Тогда в откровенную гонку за право "посидеть" один срок в кресле Путина ввязались Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. В конце концов хозяин Кремля, вероятно, от души насладившись этим забегом, счел, что лучший вариант — Медведев.

Если бы Шойгу был обязан своей карьерой Путину еще в большей степени, это стало бы дополнительным плюсом к его возможным президентским перспективам. Но даже министром обороны он стал в 2012 году по рекомендации Медведева, а не Путина. Хотя верой и правдой служил ему во всех военных авантюрах — от Крыма до Сирии, за что и был отмечен. Что из послужного списка Шойгу окажется наиболее весомым для Путина, когда запустят операцию "Преемник", может сказать только сам хозяин Кремля. Да и то ближе к времени ее реализации.

Михаил Мишустин: технический кандидат

Возраст: 54 года

Должность: председатель правительства РФ

[ + – ] Михаина Мишустина называют техническим кандидатом

Получив специальность инженера-системотехника и окончив аспирантуру, Мишустин успел поработать в бизнесе, службе "Роснедвижимость", поуправлять особыми экономическими зонами. Но карьерным трамплином для него стала Федеральная налоговая служба. Назначенный ее главой в апреле 2010 года, он объявил войну "грязным данным" и занялся искоренением проблем с необоснованным возвратом НДС. При нем в ФНС изменились стандарты обслуживания и подход к налоговым проверкам. Если раньше проверялся каждый десятый налогоплательщик, то в 2018-м этой процедуре подвергали лишь одну компанию малого предпринимательства из 4 тыс.

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Возглавив правительство год назад, Мишустин снискал славу "технократа из технократов". Однако сегодня о нем все чаще говорят как о человеке, который может сыграть сразу две роли. Первая — возглавить "Единую Россию", поскольку его рейтинг 55% — второй после Путина. И совершенно непонятно, как на фоне последних событий вдохнуть жизнь в партию может Дмитрий Медведев, имеющий всего 23% поддержки.

Вторая — стать тем самым преемником нынешнего президента, которому надлежит спасать уже не только партию. Возможен ли такой вариант? Вполне. Когда-то же Путин назначил Дмитрия Медведева "техническим" президентом. Хотя вероятность того, что, выбирая между Мишустиным и Дюминым, правитель России предпочтет остановиться на кандидатуре последнего, кажется все-таки более высокой. "Пехотинцы" для Путина куда более приемлемы, понятны и надежны, чем технократы. Во всех смыслах.