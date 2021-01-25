От фараонов до Бурбонов. Как роскошь становится проклятием правителей, и причем тут дворец Путина

Неголиаф и недавид. Когда сверхпотребление становится проклятием? Что говорят по этому поводу традиционные мифологические представления разных народов, эпох и культур?

Безусловно, Навальный — точно такой же мифологизированный персонаж, как и Путин. Он не имеет ничего общего с Давидом, противостоящим Голиафу.

"Расколдованный" Путин, его "сказочный дом" и "драконоборец" Навальный могут впечатлить лишь того, кто сам жаждет быть заколдованным, любит сказки и до сих пор верит в Деда Мороза.

Реальность же, как водится, намного скучнее, прозаичней. И, вероятно, намного пошлее и отвратительней…

Однако, тем, кто давал себе труд познакомиться с историей религии и культуры, очевидно: сверхпотребление всегда являлось маркером сакрального, а не только социального статуса. Это — закон мифа и коллективной психологии.

Правитель — это всегда мифологический персонаж, "земной бог". А боги, как известно, сверхчеловеческие существа. Их "профессия" не предполагает ничего человеческого.

Вспомните, хотя бы, об олимпийцах , в чьем поведении не было ничего "нормального". Их коварство, разврат и жестокость превышали все мыслимое эллинами. Аналогично вели себя римские императоры, египетские фараоны, французские Людовики и самодержцы российские.

Если Калигула — "земной бог", он не может поступать с сенаторами, конями, любовниками и любовницами, как обычный земной человек.

Вышесказанное относится и к сверхпотреблению.

Не может "земной бог" ходить в китайском пуховике, есть по утрам яичницу с салом и жить в такой же халупе, как его подданые. Его чертоги обязаны не просто превышать человеческую "норму", а превышать ее умонепостижимо!

Ангела Меркель, конечно, может жить в "коммуналке", но это другой тип религиозного сознания и мифологической легитимации правителя.

В мифах, если, какой-нибудь "маленький человек", решился подглядывать за богами и богинями или проникнуть в некую "божественную тайну", то ничего хорошего это ему не сулило.

Собственно, на Навальном, сделавшим мифологический вуайеризм своей профессией, это правило сработало безотказно.

Казалось бы, что стоит передать Межигорье или поместье в Геленджике детскому дому или центру реабилитации инвалидов? И все — претензии сняты.

Но для "земного бога" — это слишком человеческий поступок, низводящий его до уровня смертных. А это намного хуже революций или даже прихода на Олимп поколения новых, враждебных тебе богов.

Потому что, даже оскопив своего отца, бунтовщики все равно остаются его детьми. Наполеон и Сталин были наследниками имперских традиций Бурбонов и Романовых если не по плоти, то по духу.

Точно так же и украинские президенты могут заменить Мальдивы Оманом, но соблюдать нормы приличия не в состоянии.

Парадокс в том, что те, кто пытаются свергнуть Путина, будут вести себя на Олимпе точно так же — сакральная природа власти обязывает.

Тот же Навальный не побрезговал на отдыхе виллой шейха стоимостью 5 тыс долларов в сутки. Это, конечно, не дача в Геленджике, но, если б вы знали, "из какого сора растут цари, не ведая стыда…".

И, все-таки, со всеми этими дворцами есть нюанс.

Коллективное сознание никогда не ставит правителю сверхпотребление в вину просто так.

Фараоны, например, должны были предстоять пред богами за свой народ, гарантировать ему вечную и счастливую жизнь. Причем, не только в загробном мире, но и в земной истории. Попросту говоря, хорошо заботиться о своих подданных. Покращувати их жизнь уже сегодня.

Роскошь — всего лишь символ этой заботы, а не привилегия, передающаяся по наследству, прилагающаяся к статусу или личным заслугам.

Если у правителя всего с преизбытком — закрома ломятся от хлеба, а наложницы беременеют — значит, боги благоволят к нему, и дарованное ими "плодородие" он может транслировать на всю страну.

А, вот, когда функция "заботы" не выполняется, у мифологического народного сознания и возникают вопросы к роскоши власть имущих.

На этом, кстати, как раз и стоит кастовое мышление индоевропейцев, намертво зашитое в психогенетику и социальную структуру, несмотря на альтернативный ему миф о равенстве и братстве.

Известный факт: российские крестьяне содержали дворянское сословие и подчинялись ему, пока понимали смысл своего служения. Но, когда самих дворян в 18 веке освободили от обязательной службы царю и отечеству, сделав сословием праздным и паразитическим, через 100 с небольшим лет революция стала неизбежной.

Мы помним, что "все могут короли", но… не служить, отвечая перед Богом, за вверенные им народ и страну, они не могут.

И жениться по любви на своей кухарке, пресс-секретаре или фитнес-тренере тоже не имеют права.

Это, например, хорошо понимал Гитлер, утверждавший что "женат на Германии", и рискнувший взять Еву Браун в жены лишь непосредственно перед самоубийством.

Вообще, женщины и бунт в судьбах правителей каким-то мистическим образом оказываются связаны. Не влюбись законный наследник российского трона в "неправильную" польскую красавицу, глядишь, и восстания декабристов бы не случилось. Но это так, к слову. И к теме дворца имеет опоследованное отношение.

Впрочем, с демократически избранными президентами нечто подобное порою тоже происходит. Всем, кто находится на вершине власти "человеческое, слишком человеческое" противопоказано.

Это касается и Украины. В свое время, заклейменная позором в начале 90-х "хатынка в Канаде" Леонида Кравчука прошла долгую эволюцию до "хонки" Виктора Януковича, дворца Петра Порошенко и других украинских олигархов.

Можно сказать, что украинцами накоплена статистика, подтверждающая закон, открытый разного рода революциями: взятие Бастилии, Зимнего и Межигорья положительно не сказывается на благосостоянии тех, кто апплодировал штурму. Скорее, наоборот.

Сверхпотребление — это отнюдь не личное дело человека, не его личная заслуга и не банальный маркер социального статуса. Даже у владельцев корпораций, а не только у президентов и королей, оно идет в комплекте со "служением" - миссией.

И, если вы игнорируете свои мессианские возможности и обязанности, то рискуете потерять и власть, и статус, и дворцы, и семейное благополучие.

Виктор Федорович, конечно, не фараон или Романов, даже не Владимир Владимирович, но отлично может это подтвердить. Кстати, украинский "коллективный Навальный" тоже.

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Публикуется с согласия автора.