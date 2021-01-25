Від фараонів до Бурбонів. Як розкіш стає прокляттям правителів, і до чого тут палац Путіна

Неголіаф і недавид. Коли надспоживання стає прокляттям? Що говорять з цього приводу традиційні міфологічні уявлення різних народів, епох і культур?

Безумовно, Навальний — точно такий же міфологізований персонаж, як і Путін. Він не має нічого спільного з Давидом, що протистоїть Голіафу.

Свого часу, затаврована ганьбою на початку 90-х "хатинка в Канаді" Леоніда Кравчука пройшла довгу еволюцію до "хонки" Віктора Януковича, палаца Петра Порошенка та інших українських олігархів.

Можна сказати, що українцями накопичена статистика, що підтверджує закон, відкритий різного роду революціями: взяття Бастилії, Зимового і Межигір'я позитивно не позначається на добробуті тих, хто аплодував штурму. Скоріше навпаки.

"Зачарований" Путін, його "казковий будинок" і "драконоборець" Навальний можуть вразити лише того, хто сам прагне бути зачарованим, любить казки і досі вірить у Діда Мороза.

Реальність же, як показує практика, набагато нудніша, прозаїчніша. І, ймовірно, набагато вульгарніша й огидніша...

Однак, тим, хто давав собі виклик познайомитися з історією релігії та культури, очевидно: надмірне споживання завжди було маркером сакрального, а не тільки соціального статусу. Це — закон міфу і колективної психології.

Правитель — це завжди міфологічний персонаж, "земний бог". А боги, як відомо, надлюдські істоти. Їх "професія" не передбачає нічого людського.

Згадайте, хоча б, про олімпійців, у чиїй поведінці не було нічого "нормального". Їх підступність, розпуста і жорстокість перевищували все мислиме еллінами. Аналогічно поводилися римські імператори, єгипетські фараони, французькі Людовики і самодержці російські.

Якщо Калігула — "земний бог", він не може вчиняти із сенаторами, кіньми, коханцями і коханками, як звичайна земна людина.

Вищесказане відноситься і до надспоживання.

Не може "земний бог" ходити в китайському пуховику, їсти вранці яєчню із салом і жити в такій же халупі, як його піддані. Його палати зобов'язані не просто перевищувати людську "норму", а перевищувати її в значних розмірах!

Ангела Меркель, звичайно, може жити в "комуналці", але це інший тип релігійної свідомості і міфологічної легітимації правителя.

У міфах, якщо яка-небудь "маленька людина" зважилася підглядати за богами і богинями або проникнути в якусь "божественну таємницю", то нічого хорошого це її не обіцяло.

Власне, на Навальному, який зробив міфологічний вуайеризм своєю професією, це правило спрацювало безвідмовно.

Здавалося б, що варто передати Межигір'я або маєток в Геленджику дитячому будинку або центру реабілітації інвалідів? І все — претензії зняті.

Але для "земного бога" — це занадто людський вчинок, що зводить його до рівня смертних. А це набагато гірше революцій або навіть приходу на Олімп покоління нових, ворожих тобі богів.

Тому що, навіть зганьбивши свого батька, бунтівники все одно залишаються його дітьми. Наполеон і Сталін були спадкоємцями імперських традицій Бурбонів і Романових якщо не за тілом, то за духом.

Точно так само й українські президенти можуть замінити Мальдіви Оманом, але дотримуватися норм пристойності не в змозі.

Парадокс у тому, що ті, хто намагаються скинути Путіна, будуть вести себе на Олімпі точно так само — сакральна природа влади зобов'язує.

Той же Навальний НЕ погребував відпочинку віллою шейха вартістю 5 тис доларів на добу. Це, звичайно, не дача в Геленджику, але, якщо б ви знали, "з якого сміття ростуть царі, не відаючи сорому ...".

І, все-таки, з усіма цими палацами є нюанс.

Колективна свідомість ніколи не ставить правителю надспоживання в провину просто так.

Фараони, наприклад, повинні були стояти перед богами за свій народ, гарантувати йому вічне і щасливе життя. Причому, не тільки в потойбічному світі, а й у земній історії. Попросту кажучи, добре піклуватися про своїх підданих. Покращувати їхнє життя вже сьогодні.

Розкіш — всього лише символ цієї турботи, а не привілей, що передається в спадок, що додається до статусу або особистих заслуг.

Якщо в правителя всього з надлишком — засіки ломляться від хліба, а наложниці вагітніють — значить, боги прихильні до нього, і даровану ними "родючість" він може транслювати на всю країну.

А, ось, коли функція "турботи" не виконується, у міфологічній народній свідомості і виникають питання до розкоші можновладців.

На цьому, до речі, якраз і стоїть кастове мислення індоєвропейців, намертво зашите в психогенетиці і соціальній структурі, незважаючи на альтернативний йому міф про рівність і братерство.

Відомий факт: російські селяни утримували дворянський стан і підпорядковувалися йому, поки не розуміли сенс свого служіння. Але, коли самих дворян у 18 столітті звільнили від обов'язкової служби царю і Вітчизні, зробивши станом пустим і паразитичним, через 100 з невеликим років революція стала неминучою.

Ми пам'ятаємо, що "все можуть королі", але ... не служити, відповідаючи перед Богом, за ввірені їм народ і країну, вони не можуть.

І одружитися по любові на своїй куховарці, прес-секретарі або фітнес-тренері теж не мають права.

Це, наприклад, добре розумів Гітлер, який стверджував що "одружений на Німеччині", і ризикнув взяти Єву Браун у дружини лише безпосередньо перед самогубством.

Взагалі, жінки і бунт в долях правителів якимось містичним чином виявляються пов'язані. Якби не закохався законний спадкоємець російського трону в "неправильну" польську красуню, і повстання декабристів б не сталося. Але це так, до слова. І до теми палацу має опосередковане відношення.

Втім, з демократично обраними президентами щось подібне часом теж відбувається. Усім, хто перебуває на вершині влади "людське, занадто людське" протипоказано.

Надспоживання — це аж ніяк не особиста справа людини, не її особиста заслуга і не банальний маркер соціального статусу. Навіть у власників корпорацій, а не тільки у президентів і королів, воно йде в комплекті зі "служінням" — місією.

І, якщо ви ігноруєте свої месіанські можливості й обов'язки, то ризикуєте втратити і владу, і статус, і палаци, і сімейне благополуччя.

Віктор Федорович, звичайно, не фараон або Романов, навіть не Володимир Володимирович, але відмінно може це підтвердити. До речі, український "колективний Навальний" теж.

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Публікується за згодою автора.