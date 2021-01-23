Смешанные карты. Как Алексей Навальный заставил Европу задуматься об альтернативе Путину

Какие сценарии могут запуститься в России после возвращения в страну и ареста "берлинского пациента"?

История возвращения в Москву "блогера" и "берлинского пациента" Алексея Навального полна абсурдных действий российских властей, доводящих ее до какого-то мифологического сюжета. Как выразился главред Carnegie.ru Александр Баунов, "он стал мистером Фродо, Орфеем, Дионисом, говоря словами Джоан Роулинг, "мальчиком, который выжил и пришел умереть". Но не прийти он не мог". Навальный предпочел вполне ожидаемое заключение на родине уютной судьбе комментатора на чужбине. Опасный шаг, но это шаг политика. У него есть свои последствия, и они касаются не только его собственной судьбы.

Смешанные карты

Говорить, что у Кремля была истерика в связи с возвращением Навального, — возможно, преувеличение. Но кружение самолета над Внуково, а затем отправка его в Шереметьево, вереница автозаков и стаи полицейских, "фанаты Бузовой" и массовые задержания, а в довершение судебный фарс в полицейском участке в Химках превосходили градус невменяемости, присущий даже российским властям. Путинские планы Навальный нарушил.

Если в России появится еще хотя бы парочка Навальных, власть начнет делать еще больше глупостей, которые в конце концов обернутся для нее крахом

Предполагалось, что после того как Федеральная служба исполнения наказаний 29 декабря прошлого года, за день до окончания испытательного срока по делу "Ив Роше", объявила Навального в розыск, он останется на Западе, чтобы не угодить за решетку, и превратится в эмигранта. Но в таком статусе невозможно эффективно влиять на жизнь внутри России. Тем более — вдохновлять людей на акции протеста и представлять опасность для Кремля.

Даже самые заметные из тех, кто выбирает судьбу западного комментатора, перестают быть политическими фигурами. Это произошло и с Гарри Каспаровым, и Михаилом Ходорковским. Последний, как отмечала в июле 2019 года "Независимая газета", перебирая возможные, по его мнению, сценарии транзита власти в России после ухода Путина, принялся агитировать за смягчение подхода российской оппозиции к части госслужащих и даже к властной элите. После этого его "Открытую Россию" стали покидать люди, настроенные более радикально.

По сути своих действий Навальный изначально не был Ходорковским. Их, конечно, может сблизить друг с другом то, что первый, как это было со вторым, будет где-нибудь в Читинской области несколько лет кряду шить рукавицы, а по его лицу, как в свое время по лицу Ходорковского, какой-нибудь уголовник пройдется сапожным ножом. Но на этом совпадение их судеб, вероятно, закончится. Потому что, в сущности, перспектива Навального — стать первой фигурой классического политического заключенного, не только добивающегося свержения режима, но готового поставить на кон, как выразился бы Талеб, собственную шкуру.

Ходорковский, в отличие от него, не предполагал поворота событий в своей жизни, после которого он на 10 лет загремел в колонию. Когда в 2003 году неприятности у него лишь начинались, а Генпрокуратура РФ провела обыски в финансируемом ЮКОСом лицее-интернате "Подмосковный", он признавался, что "невысокого мнения о готовности Генпрокуратуры следовать закону, но того, что произошло, я не ожидал даже от них". Это "неожидание" и замешанный на нем отказ последовать примеру олигарха Бориса Березовского, своевременно сбежав в Лондон, Ходорковскому обошлись дорого. После заключения он стал куда более реалистичным в оценке диапазона действий российских властей, поняв, что швейцарская Рапперсвиль-Йона или британский Лондон куда безопаснее, чем Москва и окрестности.

Важно

Убить дракона, чтобы стать им. Почему в проблемах Навального виновата и российская оппозиция

Возможно, тюремный опыт, который представляется неотвратимым для Навального, тоже заставит его задуматься об эмиграции. Но принципиальная разница между ним и Ходорковским в преддверии получения срока в том, что Навальный знает (и, похоже, знал всегда), что такое может произойти и сознательно идет на это. Именно это делает его главной, если не единственной, фигурой нынешней российской оппозиции. Этим он портит всю обедню не только Путину, но и зарубежным политикам, которые старались выстраивать отношения с Кремлем в духе Realpolitik.

Как написал Сергей Михайлов, независимый аналитик, живущий во Франции, "Навальный смешал карты на политическом столе в европейских столицах, где прежде никто не задумывался об альтернативе Путину". Это не значит, что Меркель или Макрон теперь будут думать о нем как о следующем президенте России. Но акт персонального мужества возвел Навального в ранг главного оппозиционера режима именно в глазах международного политического бомонда. Об этом свидетельствует реакция многих европейских лидеров, включая Меркель. После отравления Навального отношения "Россия — ЕС" уже висели на волоске. После его ареста от них в их прежнем виде не осталось ничего.

Сила и слабость Навального

После ареста Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о дворце президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах. За первые сутки оно "заработало" более 23 млн просмотров — внушительное количество, особенно если учесть, что смотреть его могли не только в одиночку. При такой динамике он может побить рекорд фильма "Он вам не Димон", чья аудитория за почти четыре года (фильм выпущен в феврале 2017-го) составила почти 39 млн.

[ + – ] Навальный опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком

Это то, что создает критическую массу протеста против Путина и его окружения. Те, кто смотрит расследования ФБК, могут быть не в восторге от самого Навального, но большинству из них даже при оголтелой пропаганде федеральных каналов нетрудно понять, что говорят о нынешней власти эти видео, выложенные в Youtube, и цифры, в них прозвучавшие. Что такое территория дворца Путина в 17 691 кв. м при площади участка всего комплекса 68 га, которая, как отмечается, на самом деле примерно в 100 раз больше. Что такое 100 млрд рублей, потраченных на это чудо роскоши при прожиточном минимуме в России 11 653 руб. И для чего нужны в этом персональном раю казино и "кальянная" с шестом для стриптиза.

Трудно сказать, планировал ли Навальный выпустить это расследование в любом случае или же оно как раз и связывалось с возможностью негативного сценария: вы меня за решетку, я вам — про дворец. В любом случае, расследование бьет прямо в цель — в коррупцию и дикое барство нынешней российской власти, шикующей тогда, когда гражданам страны, особенно в эпоху коронавируса, приходится выживать.

[ + – ] Кадр из фильма Навального

В этом сила Навального. В способности посеять сомнения даже в среде "глубинного народа" — термин, придуманный изощренным кремлевским политтехнологом Владиславом Сурковым. Почти два года назад он опубликовал статью "Долгое государство Путина", где проводит мысль, что "умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно — уникальное и главное достоинство государства Путина".

В этой фразе все было бы правдой, если бы автор к "видеть его насквозь" приписал: "одновременно производя над ним лоботомию при помощи пропаганды". Именно на ней держится обратная связь между сюзереном и подданными. Но статистика просмотров творений ФБК говорит о том, что баланс здесь может сместиться не в пользу Соловьева, Киселева или Скабеевой. А сам факт появления громкого расследования уже после того, как Навального "упаковали", как бы подчеркивает: вы можете убрать с политической шахматной доски ферзя, но на ней останутся другие боеспособные фигуры.

Более того, в сегменте российского интернета появился еще один расследовательский проект. Он так и называется — "Проект". И бьет в ту же фигуру — в Путина. Его видео также уже собирают миллионную аудиторию. Например, у размещенного в конце ноября прошлого года фильма "Хозяйка "России": как близкая знакомая президента стала мультимиллионером" на сегодня почти 1,6 млн просмотров.

Естественно, что без переформатирования интернета по типу китайского и без усиления террора Кремлю будет трудно бороться с этим расползающимся пятном "инакомыслия". И исход противостояния во многом обусловлен тем, что произойдет раньше — запуск "чебурнета" (вкупе с массовыми арестами) или создание в России критической массы недовольных, не властью вообще, а ключевой фигурой в ней, "царем" Путиным.

Предсказать динамику этих процессов трудно. Как раз то, что прозрение "глубинного народа" происходит, как в рапидной съемке, а сам он в массе своей пока кроет Навального как "агента Запада" (в 2017-м, по опросам "Левада-центра", 30% тех, кто знал о существовании "блогера", считали его именно таким персонажем; осенью минувшего года его деятельность не одобряла половина опрошенных — и это тогда, когда о его отравлении можно было услышать даже во включенном утюге), — в этом и есть его слабость.

В посте из "Кремлевского централа", спецблока "Матросской тишины", Навальный вспомнил о "трех столбиках", которые "негодяи, засевшие в Кремле уже больше 20 лет", каждый день рисуют в качестве "диаграммки":

оболваненные;

все понимающие, но молчащие и смирившиеся;

те, кто отказывается молчать и борется как может.

"Третий столбик пугает негодяев, — пишет Навальный. — Когда он станет достаточно большим, их власть рухнет". Он прав. Но людей, отказывающихся молчать, в России по-прежнему не слишком много. А с учетом того, что у Навального нет своей партии и он не может собрать массы народа, способного выйти на акции протеста "вдолгую", похоже, сейчас он борется не столько за третий столбик, сколько за второй. Но и эта борьба не лишена ни смысла, ни перспектив. Если в России по­явится еще хотя бы парочка Навальных, власть начнет делать еще больше глупостей, которые в конце концов обернутся для нее крахом.