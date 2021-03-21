96-летний ветеран Второй мировой закончил среднюю школу спустя почти 80 лет (фото, видео)

Раймонду Шеферу пришлось бросить школу из-за службы в армии и необходимости содержать семью.

96-летний ветеран Второй мировой войны Раймонд Шефер получил аттестат о среднем образовании — почти через 80 лет после того, как бросил учебу, чтобы содержать свою семью и уйти на фронт. Об этом пишет Fox6.

Он присоединился к армии во время Второй мировой войны. Когда он вернулся со службы, он почти 40 лет работал на производстве оборудования. Сама школа была закрыта в 1959 году.

Друзья ветерана рассказали, что он сожалеет о том, что бросил учебу.

"Он говорил что-то вроде: "Я хотел бы иметь аттестат о среднем образовании, но я был слишком тупым". Но похоже, что это было совсем не так. Он бросил школу, чтобы поддерживать свою семью", — рассказала подруга семьи Синтия Беннетт.

Средняя школа Уотерфорд-Юнион согласилась выдать Шеферу диплом об образовании. Руководство школы организовало церемонию с оркестром, на которой Шеферу вручили почетный диплом. На ней присутствовали друзья ветерана, семья, ученики школы.

"Это прекрасно. Я думал об этом много раз, но так и не получалось это сделать. Это действительно нечто", — говорит Шефер.

В дополнение к диплому Шефер получил почетную медаль, ознаменовавшую его пребывание в Сельскохозяйственной школе округа Расин с момента ее закрытия.

Напомним, в Шосткинском районе Сумской области обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Боеприпас нашли двое лесничих в лесу Дружбинского лесничества на расстоянии 500 метров от железнодорожной станции Неплюево.