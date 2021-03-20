В Сумской области нашли немецкую бомбу времен Второй мировой войны (фото)

Бомба находилась в 500 метрах от железнодорожной станции. По словам эксперта, саперам пришлось обезвреживать 220 кг взрывчатки.

В Шосткинском районе Сумской области обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Боеприпас нашли двое лесничих в лесу Дружбинского лесничества на расстоянии 500 метров от железнодорожной станции Неплюево. Об этом рассказывает пресс-служба полиции Сумской области.

Место обнаружения бомбы взяли под охрану. Туда отправили саперов.

Эксперт по вопросам авиации Виталий Трубников написал на своей странице в Facebook о том, что эта бомба весит 500 кг, а саперам пришлось обезвреживать 220 кг взрывчатки.

"Немецкая авиабомба SC-500 упала с самолета, пролежала в земле почти 80 лет и довольно неплохо выглядит. Даже при производстве таких изделий с коротким сроком эксплуатации, использовали достаточно качественный металл, а вот взрыватель не сработал при контакте с мягким песчаным грунтом", — написал Трубников.

Напомним, в конце февраля из города Эксетер в Британии пришлось эвакуировать около 5 тыс. жителей для того, чтобы взорвать огромную бомбу времен Второй мировой. А в октябре ВМС Польши пять дней обезвреживали огромную бомбу, которая весила 5,5 тонн. Ее ВВС Великобритании в 1945 году при атаке немецкого крейсера Lutzow.