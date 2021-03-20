У Сумській області знайшли німецьку бомбу часів Другої світової війни (фото)

Бомба знаходилася в 500 метрах від залізничної станції. За словами експерта, саперам довелося знешкоджувати 220 кг вибухівки.

У Шосткинському районі Сумської області виявили німецьку авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Боєприпас знайшли двоє лісничих в лісі Дружбинського лісництва на відстані 500 метрів від залізничної станції Неплюєве. Про це розповідає прес-служба поліції Сумської області.

Місце виявлення бомби взяли під охорону. Туди відправили саперів.

Експерт з питань авіації Віталій Трубников написав на своїй сторінці в Facebook, що ця бомба важить 500 кг, а саперам довелося знешкоджувати 220 кг вибухівки.

"Німецька авіабомба SC-500 впала з літака, пролежала в землі майже 80 років і досить непогано виглядає. Навіть при виробництві таких виробів з коротким терміном експлуатації, використовували досить якісний метал, а от детонатор не спрацював при контакті з м'яким піщаним ґрунтом", — написав Трубников.

Нагадаємо, в кінці лютого з міста Ексетер в Британії довелося евакуювати близько 5 тис. Жителів для того, щоб підірвати величезну бомбу часів Другої світової. А в жовтні ВМС Польщі п'ять днів знешкоджували величезну бомбу, яка важила 5,5 тонн. Її ВВС Великобританії в 1945 році при атаці німецького крейсера Lutzow.