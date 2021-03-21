96-річний ветеран Другої світової закінчив середню школу через майже 80 років (фото, відео)

Раймонду Шеферу довелося кинути школу через служби в армії і необхідності утримувати сім'ю.

96-річний ветеран Другої світової війни Раймонд Шефер отримав атестат про повну загальну середню освіту — майже через 80 років після того, як покинув навчання, щоб утримувати свою сімʼю і піти на фронт. Про це пише Fox6.

Він приєднався до армії під час Другої світової війни. Коли він повернувся зі служби, він майже 40 років працював на виробництві обладнання. Сама школа була закрита в 1959 році.

Друзі ветерана розповіли, що він жалкує про те, що кинув навчання.

"Він говорив щось на кшталт: "Я хотів би мати атестат про повну загальну середню освіту, але я був занадто тупим". Але схоже, що це було зовсім не так. Він кинув школу, щоб підтримувати свою сімʼю", — розповіла подруга сімʼї Синтія Беннетт.

Середня школа Уотерфорд-Юніон погодилася видати Шеферу диплом про освіту. Керівництво школи організувало церемонію з оркестром, на якій Шеферу вручили почесний диплом. На ній були присутні друзі ветерана, сімʼя, учні школи.

"Це прекрасно. Я думав про це багато разів, але так і не виходило це зробити. Це дійсно щось", — говорить Шефер.

На додаток до диплому Шефер отримав почесну медаль, яка ознаменувала його перебування в Сільськогосподарської школі округу Расін з моменту її закриття.

Нагадаємо, у Шосткинському районі Сумської області виявили німецьку авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Боєприпас знайшли двоє лісничих в лісі Дружбинського лісництва на відстані 500 метрів від залізничної станції Неплюєве.