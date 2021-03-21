ФСБ РФ запретила жителям Иркутской области наблюдать за звездами, – СМИ

В российской спецслужбе, по данным СМИ, предположили, что во время "Всемирной ночи тротуарной астрономии" может быть раздача агитационных материалов.

В России жителям Усть-Кута Иркутской области по требованию ФСБ РФ запретили смотреть на звезды в рамках "Всемирной ночи тротуарной астрономии".

Об этом сообщает "Сибирь. МБХ медиа" со ссылкой на одного из организаторов акции Алексея Тупицина.

По его словам, устроителям мероприятия сперва позволили провести его, а потом глава города сообщил, что в ФСБ запретили согласовывать ночь астрономии.

"Сибирь.Реалии" со ссылкой на Тупицина уточняет, что и. о. главы администрации Усть-Кута Евгений Кокшаров отозвал согласование на проведение в воскресенье, 21 марта, наблюдения за Луной. Тупицин сказал, что в телефонном разговоре глава города сослался на давление местного ФСБ. В спецслужбе посчитали, по его словам, что на мероприятии может быть раздача агитационных материалов.

Тупицин добавил, что формальная причина отказа в проведении массового мероприятия – то, что заявка была подана менее чем за 10 дней.

"Всемирная ночь тротуарной астрономии" регулярно проходит во многих городах мира. В этот день волонтеры устанавливают на улицах телескопы, в которые может посмотреть любой желающий.

Отметим, недавно Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании 14 сторонников украинской радикальной группы в двух российских городах.