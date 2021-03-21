ФСБ РФ заборонила жителям Іркутської області спостерігати за зірками, — ЗМІ

У російській спецслужбі, за даними ЗМІ, припустили, що під час "Всесвітньої ночі тротуарної астрономії" може бути роздача агітаційних матеріалів.

У Росії жителям Усть-Кута Іркутської області на вимогу ФСБ РФ заборонили дивитися на зірки в рамках "Всесвітньої ночі тротуарної астрономії".

Про це повідомляє "Сибір. МБХ медіа" з посиланням на одного з організаторів акції Олексія Тупіціна.

За його словами, організаторам заходу спершу дозволили провести його, а потім глава міста повідомив, що в ФСБ заборонили погоджувати ніч астрономії.

"Сібірь.Реаліі" з посиланням на Тупіціна уточнює, що і. о. голови адміністрації Усть-Кута Євген Кокшаров відкликав узгодження на проведення в неділю, 21 березня, спостереження за Місяцем. Тупіцін сказав, що в телефонній розмові глава міста послався на тиск місцевої ФСБ. У спецслужбі вважають, за його словами, що на заході може бути роздача агітаційних матеріалів.

Тупіцін додав, що формальна причина відмови в проведенні масового заходу — те, що заявка була подана менш ніж за 10 днів.

"Всесвітня ніч тротуарної астрономії" регулярно проходить в багатьох містах світу. У цей день волонтери встановлюють на вулицях телескопи, в які може подивитися будь-який бажаючий.

Відзначимо, нещодавно Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання 14 прихильників української радикальної групи в двох російських містах.