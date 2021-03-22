Великобритания создаст спецназ для борьбы с российским влиянием по всему миру

В новой доктрине безопасности королевства Россия указана как страна "активной угрозы" для Британии.

В Соединенном королевстве в рамках изменения стратегии в обороне решили профинансировать создание бригаду на базе SAS. Об этом пишет The Telegraph.

На создание отрядов специального назначения Британия выделит 150 млн фунтов стерлингов. Спецназ будет действовать совместно с разведкой МI6.

Основная цель — противодействие российской военной разведке, отслеживание обстановки у российских военных частях и другие.

Элитные подразделения также будут противодействовать российской частной военной компании "Вагнер", которая финансируется Кремлем. Помимо этого они смогут обыскивать дома, машины, изучать данные со спутников, камер и дронов для изучения действий России.

"Мы больше не можем принимать за должное превосходство Запада и западных возможностей. У наших врагов бесконечно много вариантов", — заявил генерал Карлтон-Смит.

В рамках увеличения финансирования армии Великобритании планируется усилить кибервойска, создать новое космическое командование, а также закупка вооружения для Военно-морских сил королевства.

[ + – ] Логотип SAS Фото: Википедия

SAS — главное подразделение Сил специальных операций Британской Армии. Создано во время Второй мировой войны 24 августа 1941 года. Основные задания спецназа — операции в и за пределами Великобритании, разведка в боях, подготовка бойцов других стран. Численность около 3 тысяч человек.

Напомним, в докладе о национальной безопасности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах страны увеличить количество ядерных боеголовок на 40%. Также в документе Россия и Китай указываются как страны, представляющие наибольшую угрозу для безопасности Британии.