Великобританія створить спецназ для боротьби з російським впливом по всьому світу

У новій доктрині безпеки королівства Росія вказана як країна "активної загрози" для Британії.

У Сполученому королівстві в рамках зміни стратегії в обороні вирішили профінансувати створення бригади на базі SAS. Про це пише The Telegraph.

На створення загонів спеціального призначення Британія виділить 150 млн фунтів стерлінгів. Спецназ діятиме спільно з розвідкою МI6.

Основна мета — протидія російській військовій розвідці, відстеження обстановки у російських військових частинах та інші.

Елітні підрозділи також будуть протидіяти російській приватній військовій компанії "Вагнер", яка фінансується Кремлем. Крім цього вони зможуть обшукувати будинки, машини, вивчати дані із супутників, камер і дронів для вивчення дій Росії.

"Ми більше не можемо сприймати як належне перевагу Заходу та західних можливостей. У наших ворогів нескінченно багато варіантів", — заявив генерал Карлтон-Сміт.

У рамках збільшення фінансування армії Великобританії планується посилити кібервійська, створити нове космічне командування, а також закупівля озброєння для Військово-морських сил королівства.

[ + – ] Логотип SAS Фото: Вiкiпедiя

SAS — головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської Армії. Створений під час Другої світової війни 24 серпня 1941 року. Основні завдання спецназу — операції в і за межами Великобританії, розвідка в боях, підготовка бійців інших країн. Чисельність майже 3 тисяч осіб.

Нагадаємо, у доповіді про національну безпеку прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про плани країни збільшити кількість ядерних боєголовок на 40%. Також у документі Росія і Китай вказуються як країни, що представляють найбільшу загрозу для безпеки Британії.