Жарят над лавой сосиски: извергающийся в Исландии вулкан стал местом "паломничества" туристов

Вулкан Фаградальсфьядль "спал" около шести тысяч лет

Вечером 19 марта на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, который называется Фаградальсфьядль. Он расположен примерно в 30 км от столицы страны, Рейкьявика, и в 8 км от города Гриндавика. И извержение уже привлекло сотни бесстрашных туристов. Об этом пишет Stundin.

Извержению предшествовали более 40 тысяч землетрясений. Одно из них даже прервало выступление премьер-министра страны, которая отнеслась к происшествию философски и попросила зрителей не волноваться.

Сейчас лава вытекает из небольшой трещины и извержение не представляет угрозы для жителей Гриндавика или важной инфраструктуры. Зато привлекает туристов. Ведь расположен вулкан довольно удобно, до него идти около часа от ближайшего шоссе.

[ + – ] Туристы у вулкана Фаградальсфьядль

[ + – ] Предложение руки и сердца у вулкана Фаградальсфьядль

[ + – ] Полет на вертолете у вулкана Фаградальсфьядль

Смельчаки даже жарят сосиски и зефир над рекой расплавленной лавы и делают селфи. Хоть местные власти и просили жителей держаться подальше от Фаградальсфьядля, потому что в любой момент ситуация может измениться и поток лавы устремится на зрителей, но такая вероятность никого не пугает.

Ведь, как только извержение началось, в соцсетях жители города Гриндавик сообщили, что "видят красное зарево" и "уже направляются туда".

Ситуацию контролируют полицейские, они же проверяют уровень ядовитых веществ в воздухе. Так, сегодня, 22 марта, подходы к вулкану были перекрыты из-за выброса диоксида серы.

[ + – ] Ученые у вулкана Фаградальсфьядль/Все фото: Twitter Gisli Olafsson

Последний раз, когда вулкан Исландии начал извергаться, это нарушило авиасообщение во всей Европе. Напомним, это произошло в ночь с 20 на 21 марта 2010 года. Вулкан Эйяфьядлайекюдль выбросил столп пепла, который поднялся на восемь километров. Началось таяние ледников, было отселено 500 человек из близлежащих деревень. Местный аэропорт Кеблавик в одноименном городе был закрыт.

[ + – ] "Спящий" вулкан Катла/Фото: Iceland Monitor

Однако самым опасным вулканом Исландии считается вулкан Катла, расположенный под ледником Мюрдалсйекюдль, его извержение в 1918 году добавило пять километров суши южному побережью страны. Этот вулкан "спит" уже более ста лет, хотя раньше "просыпался" не менее двух раз за столетие, а потому вулканологи считают, что стоит ждать нового извержения.