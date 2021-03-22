Смажать над лавою сосиски: вулкан, що вивергається в Ісландії, став місцем "паломництва" туристів

Вулкан Фаградальсфʼядль"спав" близько шести тисяч років/

Увечері 19 березня на півострові Рейкʼянес в Ісландії почалося виверження вулкана, який називається Фаградальсфʼядль. Він розташований приблизно в 30 км від столиці країни, Рейкʼявіка, і в 8 км від міста Грsндавик. І виверження вже привернуло сотні безстрашних туристів. Про це пише Stundin.

Виверженн. передували понад 40 тисяч землетрусів. Одby з них навіть перерваd виступ премʼєр-міністра країни, яка поставилася до події по-філософськи і попросила глядачів не хвилюватися.

Зараз лава випливається з невеликої тріщини і виверження не становить загрози для жителів Гріндавику або важливої інфраструктури. Зате приваблює туристів. Адже розташований вулкан досить зручно, до нього йти близько години від найближчого шосе.

[ + – ] Туристи біля вулкану Фаградальсфʼядль

[ + – ] Пропозиція руки і серця біля вулкану Фаградальсфʼядль

[ + – ] Політ на вертольоті біля вулкану Фаградальсфʼядль

Сміливці навіть смажать сосиски і зефір над річкою розплавленої лави і роблять селфі. Хоч місцева влада і просила жителів триматися подалі від Фаградальсфʼядля, тому що в будь-який момент ситуація може змінитися і потік лави потече на глядачів, але така ймовірність нікого не лякає.

Адже, як тільки виверження почалося, у соцмережах жителі міста Гріндавик повідомили, що "бачать червоне зарево" і "вже прямують туди".

Ситуацію контролюють поліцейські, вони ж перевіряють рівень отруйних речовин у повітрі. Так, сьогодні, 22 березня, підходи до вулкану були перекриті через викид діоксиду сірки.

[ + – ] Вчені біля вулкану Фаградальсфʼядль/Всі фото: Twitter Gisli Olafsson

Останній раз, коли вулкан Ісландії почав вивергатися, це порушило авіасполучення у всій Європі. Нагадаємо, це сталося в ніч з 20 на 21 березня 2010 року. Вулкан Ейяфʼядлайєкюдль викинув стовп попелу, який піднявся на вісім кілометрів. Почалося танення льодовиків, було відселено 500 осіб з довколишніх сіл. Місцевий аеропорт Кеблавік в однойменному місті був закритий.

[ + – ] "Сплячий" вулкан Катла/Фото: Iceland Monitor

Однак найнебезпечнішим вулканом Ісландії вважається вулкан Катла, розташований під льодовиком Мюрдалсйекюдль, його виверження у 1918 році додало пʼять кілометрів суші південному узбережжю країни. Цей вулкан "спить" вже більше ста років, хоча раніше "прокидався" не менше двох разів за століття, а тому вулканологи вважають, що варто чекати нового виверження.