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Смажать над лавою сосиски: вулкан, що вивергається в Ісландії, став місцем "паломництва" туристів

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вулкан Фаградальсф'ядль, виверження
Фото: Twitter Icelandair

Вулкан Фаградальсфʼядль"спав" близько шести тисяч років/

Увечері 19 березня на півострові Рейкʼянес в Ісландії почалося виверження вулкана, який називається Фаградальсфʼядль. Він розташований приблизно в 30 км від столиці країни, Рейкʼявіка, і в 8 км від міста Грsндавик. І виверження вже привернуло сотні безстрашних туристів. Про це пише Stundin.

Виверженн. передували понад 40 тисяч землетрусів. Одby з них навіть перерваd виступ премʼєр-міністра країни, яка поставилася до події по-філософськи і попросила глядачів не хвилюватися.

Зараз лава випливається з невеликої тріщини і виверження не становить загрози для жителів Гріндавику або важливої інфраструктури. Зате приваблює туристів. Адже розташований вулкан досить зручно, до нього йти близько години від найближчого шосе.

вулкан Фаградальсфʼядль, виверження
Туристи біля вулкану Фаградальсфʼядль
вулкан Фаградальсфʼядль, виверження
Пропозиція руки і серця біля вулкану Фаградальсфʼядль
вулкан Фаградальсфʼядль, виверження
Політ на вертольоті біля вулкану Фаградальсфʼядль

Сміливці навіть смажать сосиски і зефір над річкою розплавленої лави і роблять селфі. Хоч місцева влада і просила жителів триматися подалі від Фаградальсфʼядля, тому що в будь-який момент ситуація може змінитися і потік лави потече на глядачів, але така ймовірність нікого не лякає.

Адже, як тільки виверження почалося, у соцмережах жителі міста Гріндавик повідомили, що "бачать червоне зарево" і "вже прямують туди".

Ситуацію контролюють поліцейські, вони ж перевіряють рівень отруйних речовин у повітрі. Так, сьогодні, 22 березня, підходи до вулкану були перекриті через викид діоксиду сірки.

вулкан Фаградальсфʼядль, виверження
Вчені біля вулкану Фаградальсфʼядль/Всі фото: Twitter Gisli Olafsson

Останній раз, коли вулкан Ісландії почав вивергатися, це порушило авіасполучення у всій Європі. Нагадаємо, це сталося в ніч з 20 на 21 березня 2010 року. Вулкан Ейяфʼядлайєкюдль викинув стовп попелу, який піднявся на вісім кілометрів. Почалося танення льодовиків, було відселено 500 осіб з довколишніх сіл. Місцевий аеропорт Кеблавік в однойменному місті був закритий.

вулкан Катла, Ісландія
"Сплячий" вулкан Катла/Фото: Iceland Monitor

Однак найнебезпечнішим вулканом Ісландії вважається вулкан Катла, розташований під льодовиком Мюрдалсйекюдль, його виверження у 1918 році додало пʼять кілометрів суші південному узбережжю країни. Цей вулкан "спить" вже більше ста років, хоча раніше "прокидався" не менше двох разів за століття, а тому вулканологи вважають, що варто чекати нового виверження.