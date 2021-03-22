Впервые в истории в США экстрадировали гражданина КНДР

55-летнего Муна Чол Мана обвиняют в отмывании денег через финансовую систему США и в работе на северокорейскую разведку.

Впервые в истории гражданина КНДР экстрадировали в США. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Америки.

Так, 55-летнего Мун Чол Мана обвиняют в отмывании денег через финансовую систему США в рамках схемы по поставке предметов роскоши в Северную Корею.

"Этот случай представляет собой первую в истории экстрадицию гражданина КНДР в Соединенные Штаты", — сообщает ведомство.

В обвинении сказано, что Ман ограбил банки и отмыл деньги, пытаясь избежать санкций против распространения ядерного оружия, наложенных на Северную Корею США и ООН.

В период с апреля 2013 года по ноябрь 2018 года Ман вместе с сообщниками якобы ограбил банки США и нарушил санкции США и ООН (ООН) в рамках своей деятельности по отмыванию денег в сделках на сумму более 1,5 миллиона долларов. В обвинительном заключении также утверждается, что Ман был связан с главной разведывательной организацией КНДР.

"Они использовали сеть подставных компаний и банковские счета, зарегистрированные на вымышленные имена, и удалили ссылки на КНДР из международных банковских переводов и транзакционных документов", — сказано в обвинении.

Ведомство говорит, что его задержали в другой стране, в которой он находился под стражей с 14 мая 2019 года. Сегодня он впервые явился в федеральный суд округа Колумбия. По всей видимости, речь идет о Малайзии. Ранее Северная Корея заявляла, что разорвет дипломатические отношения с Малайзией из-за экстрадиции Мана, пишет Reuters.

КНДР не назвала имя своего гражданина в заявлении, распространенном государственными СМИ KCNA, но Малайзия сообщила, что это Мун Чол Ман, арестованный в 2019 году. Министерство иностранных дел Северной Кореи также предупредило, что Вашингтон "заплатит цену". МИД КНДР назвало экстрадицию "гнусным актом и непростительно тяжким преступлением" со стороны властей Малайзии, которые "принесли нашего гражданина в жертву враждебным действиям США в нарушение признанных международных законов".

Напомним, северокорейский высокопоставленный дипломат, сбежавший из КНДР более года назад, дал откровенное интервью, рассказав о репрессиях в Северной Корее и подготовке собственного побега. Рю Хен был послом КНДР в Кувейте, и, среди прочего, упомянул, что посольства используются для зарабатывания денег.