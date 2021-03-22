Вперше в історії в США екстрадували громадянина КНДР

55-річного Муна Чол Мана звинувачують у відмиванні грошей через фінансову систему США і в роботі на північнокорейську розвідку.

Вперше в історії громадянину КНДР здійснили екстрадицію в США. Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту Америки.

Так, 55-річного Мун Чол Мана звинувачують у відмиванні грошей через фінансову систему США у межах схеми з постачання предметів розкоші в Північну Корею.

"Цей випадок є першою в історії екстрадицію громадянина КНДР у Сполучені Штати", — повідомляє відомство.

У звинуваченні сказано, що Ман пограбував банки і відмив гроші, намагаючись уникнути санкцій проти поширення ядерної зброї, накладених на Північну Корею США і ООН.

У період з квітня 2013 року до листопаду 2018 року Ман разом зі спільниками нібито пограбував банки США і порушив санкції США та ООН (ООН) у межах своєї діяльності з відмивання грошей в угодах на суму понад 1,5 мільйона доларів. В обвинувальному висновку також стверджується, що Ман був пов'язаний з головною розвідувальною організацією КНДР.

"Вони використовували мережу підставних компаній і банківські рахунки, зареєстровані на вигадані імена, і видалили посилання на КНДР з міжнародних банківських переказів і транзакційних документів", — сказано в обвинуваченні.

Відомство каже, що його затримали в іншій країні, в якій він перебував під вартою з 14 травня 2019 року. Сьогодні він вперше з'явився в федеральний суд округу Колумбія. Швидше за все, йдеться про Малайзію. Раніше Північна Корея заявляла, що розірве дипломатичні відносини з Малайзією через екстрадицію Мана, пише Reuters.

КНДР не назвала ім'я свого громадянина в заяві, поширеній державними ЗМІ KCNA, але Малайзія повідомила, що це Мун Чол Ман, заарештований у 2019 році. Міністерство закордонних справ Північної Кореї також попередило, що Вашингтон "заплатить ціну". МЗС КНДР назвало екстрадицію "мерзенним актом і непробачно тяжким злочином" з боку влади Малайзії, які "принесли нашого громадянина в жертву ворожим діям США порушивши визнані міжнародні закони".

Нагадаємо, північнокорейський високопоставлений дипломат, який втік з КНДР більше року тому, дав відверте інтерв'ю, розповівши про репресії у Північній Кореї і підготовці власної втечі. Рю Хен був послом КНДР в Кувейті, і, між іншим, згадав, що посольства використовуються для заробляння грошей.