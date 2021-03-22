Богатые государства вакцинируют молодежь за счет жизней стариков из бедных стран, – глава ВОЗ (видео)

Ситуацию с доступом к вакцинам он назвал "катастрофическим моральным провалом". Также Гебреисус признался, что был шокирован.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на брифинге 22 марта резко раскритиковал богатые страны, которые, по его словам, вакцинируют молодых людей за счет жизней медиков и стариков из бедных государств.

Видео брифинга ВОЗ опубликовано в Twitter.

"Страны, которые сейчас вакцинируют молодых, здоровых людей с низким риском заболевания, делают это за счет жизней медицинских работников, пожилых людей и других групп риска в других странах", – сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ заявил, что такая ситуация его шокирует, назвав ее "катастрофическим моральным провалом".

"В январе я говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных мер для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, как мало было сделано для его предотвращения", – сказал он.

Он отметил, что существующее распределение вакцин между богатыми и бедными странами является несправедливым и само по себе аморально.

"Разрыв между количеством вакцин, использованных в богатых странах, и количеством вакцин, полученных с помощью Covax, растет с каждым днем ​​и становится все более гротескным с каждым днем", – сказал Гебреисус.

Он добавил, что богатые страны могут иметь краткосрочную выгоду, используя большее количество вакцин, однако чувство безопасности может оказаться ложным. Чем сильнее вирус будет распространяться по миру, тем сильнее вероятность, что появятся его новые варианты.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус ранее заявлял, что богатые страны закупили большую часть вакцин от коронавируса, а бедные страны могут остаться без доступа к вакцинам. Он призвал страны, закупившие больше вакцин, чем необходимо, и которые контролируют мировые поставки, пожертвовать их и передать механизму COVAX.