Багаті держави вакцинують молодь за рахунок життів людей похилого віку з бідних країн, — голова ВООЗ (відео)

Ситуацію з доступом до вакцин він назвав "катастрофічним моральним провалом". Також Гебреїсус зізнався, що був шокований.

Голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус на брифінгу 22 березня різко розкритикував багаті країни, які, за його словами, вакцинують молодих людей за рахунок життів медиків і людей похилого віку з бідних держав.

Відео брифінгу ВООЗ опубліковано у Twitter.

"Країни, які зараз вакцинують молодих, здорових людей з низьким ризиком захворювання, роблять це за рахунок життів медичних працівників, літніх людей та інших груп ризику в інших країнах", — сказав Гебреїсус.

Голова ВООЗ заявив, що така ситуація його шокує, назвавши її "катастрофічним моральним провалом".

"У січні я говорив, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якщо не вжити термінових заходів для забезпечення рівного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання провалу, але шокує те, як мало було зроблено для його запобігання", — сказав він .

Він зазначив, що наявний розподіл вакцин між багатими і бідними країнами є несправедливим і сам по собі аморальний.

"Розрив між кількістю вакцин, використаних у багатих країнах, і кількістю вакцин, отриманих за допомогою Covax, зростає з кожним днем ​​і стає все більш гротескним з кожним днем", — сказав Гебреїсус.

Він додав, що багаті країни можуть мати короткострокову вигоду, використовуючи більшу кількість вакцин, однак почуття безпеки може виявитися помилковим. Чим сильніше вірус поширюватиметься світом, тим сильніша ймовірність, що зʼявляться його нові варіанти.

Нагадаємо, голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреїсус раніше заявляв, що багаті країни закупили велику частину вакцин від коронавірусу, а бідні країни можуть залишитися без доступу до вакцин. Він закликав країни, які закупили більше вакцин, ніж необхідно, і які контролюють світові поставки, пожертвувати їх і передати механізму COVAX.