Украинский изобретатель в США Любомир Романкив получил орден Ярослава Мудрого (фото)

Романкив один из двух украинцев и один из 10 изобретателей, попавших в Зал славы США.

В Генеральном консульстве Украины в Нью-Йорке посол Владимир Ельченко вручил государственную награду украинскому изобретателю Любомиру Романкиву. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Фейсбуке.

"Его называют "украинским Илоном Маском", а без его изобретения всемирно известной компании Apple моглы бы и не быть", — идется в сообщении.

Романкив один из двух украинцев, попавших в Зал славы США. Другой украинец в списке — Игорь Сикорский.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени Любомиру Романкиву дали за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную деятельность.

За свою жизнь изобретатель сделал 180 научных открытий, из которых 67 запатентовал. Его изобретения изучают в крупнейших университетах США, Британии, Германии, Польше, Украине и ряде других стран.

Указывается, что благодаря работам украинского изобретателя, удалось изобрести ПК, жесткий диск, интернет, солнечные батареи и другие вещи, которые вошли в нашу повседневность.

[ + – ] Слева Владимир Ельченко, а справа Любомир Романкив. Фото: Facebook / Посольство Украины в США

Любомир Иванкив — украинский изобретатель, живущий в США. Родился 17 апреля 1931 года во Львовской области. В 1944 году переехал вместе с семьей в Канаду. Большую часть своей деятельности посвятил изучению магнитных материалов, химическим процессам и рефлективным дисплеям. Получил 13 наград за выдающиеся изобретения и вклад в IBM, а также 24 наград за изобретения и достижения. В 2012 году внесен в Зал национальной славы США.

Напомним, Илона Маска в США официально наградили должностью "Технокороль" в его компании Tesla.