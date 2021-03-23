Український винахідник у США Любомир Романків отримав орден Ярослава Мудрого (фото)

Романків один із двох українців і один із 10 винахідників, які потрапили до Залу слави США.

У Генеральному консульстві України в Нью-Йорку посол Володимир Єльченко вручив державну нагороду українському винахіднику Любомиру Романківу. Про це повідомляється на сторінці посольства України у США в Фейсбуці.

"Його називають "українським Ілоном Маском", а без його винаходу всесвітньо відомої компанії Apple могло б і не бути", — йдеться в повідомленні.

Романків один із двох українців, які потрапили до Залу слави США. Інший українець у списку — Ігор Сікорський.

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня Любомиру Романківу дали за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва та плідну громадську діяльність.

За своє життя винахідник зробив 180 наукових відкриттів, з яких 67 запатентував. Його винаходи вивчають в найбільших університетах США, Британії, Німеччини, Польщі, Україні та низці інших країн.

Вказується, що завдяки роботам українського винахідника, вдалося винайти ПК, жорсткий диск, інтернет, сонячні батареї та інші речі, які увійшли в нашу повсякденність.

[ + – ] Ліворуч Володимир Єльченко, а праворуч Любомир Романків. Фото: Facebook / Посольство України в США

Любомир Іванків — український винахідник, який живе у США. Народився 17 квітня 1931 року у Львівській області. У 1944 році переїхав разом із родиною до Канади. Більшу частину своєї діяльності присвятив вивченню магнітних матеріалів, хімічних процесів та рефлективним дисплеям. Отримав 13 нагород за видатні винаходи і внесок в IBM, а також 24 нагороди за винаходи і досягнення. У 2012 році внесений до Зали національної слави США.

Нагадаємо, Ілона Маска у США офіційно нагородили посадою "Технокороль" в його компанії Tesla.