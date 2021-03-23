Водителя дипломата РФ подозревают в краже велосипедов в Страсбурге: продавал в интернете

Полиция заподозрила россиянина в краже велосипедов на общую сумму около 100 тысяч евро.

Правоохранители задержали водителя российского дипломата в Страсбурге, который якобы пытался продать краденный транспорт. Об этом пишет издание France Bleu.

По информации СМИ, гражданина России возрастом около 40 лет считают причастным к краже и последующей продаже более 300 дорогих велосипедов, включая электрических. Полиция отпустила мужчину под подписку, а когда вызвала на допрос — его уже не было во Франции. Консул сообщил, что его водитель вернулся в Россию по состоянию здоровья. Правоохранители получили разрешение на обыск.

Полиция Страсбурга начала расследование в начале февраля 2021 года, когда к ним обратился бывший помощник мэра Ален Фонтанель. Чиновник заявил о краже своего электрического велосипеда, оставленного у французского представительства Совета Европы. Вскоре после угона Фонтанель нашел свой транспорт на интернет-сайте, где его продавали за половину стоимости.

Полиция связалась с продавцом, который назначил встречу возле консульства России. Подозреваемый вышел из здания с фальшивой квитанцией, при нем также обнаружили удостоверение сотрудника консульства. Правоохранители выяснили, что мужчина работает водителем дипломата.

Как пишет Barrons со ссылкой на AFP, подозреваемый назначил встречу у бокового входа в консульство. На территории дипведомства нашли велосипед Фонтанеля, который вскоре определили по серийному номеру. Там же находились еще три байка, но их владельцев пока не установили.

Ранее российские дипломаты попали в шпионский скандал в Болгарии. Правоохранители задержали шесть человек, обвиняемых в сборе разведданных для России, при этом один из них пытался скрыться в российском посольстве. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов потребовал, чтобы россияне перестали шпионить, и пригрозил объявить российских дипломатов персонами нон грата.

По данным следствия, один из подозреваемых формировал разведывательную сеть и привлек к этой работе свою жену. Женщина поддерживала связь с посольством России, из которого поступали указания. По мнению спецслужб, группа пыталась завладеть секретными военными данным, утечка которых могла нанести ущерб ЕС и НАТО.