Водія дипломата РФ підозрюють у крадіжці велосипедів у Страсбурзі: продавав в інтернеті

Поліція запідозрила росіянина у викрадення велосипедів на загальну суму майже 100 тисяч євро.

Правоохоронці затримали водія російського дипломата в Страсбурзі, який нібито намагався продати крадений транспорт. Про це пише видання France Bleu.

За інформацією ЗМІ, громадянина Росії віком приблизно 40 років вважають причетним до крадіжки і подальшому продажі більше 300 дорогих велосипедів, враховуючи електричні. Поліція відпустила чоловіка під підписку, а коли викликала на допит — його вже не було у Франції. Консул повідомив, що його водій повернувся в Росію за станом здоров'я. Правоохоронці отримали дозвіл на обшук.

Поліція Страсбурга почала розслідування на початку лютого 2021 року, коли до них звернувся колишній помічник мера Ален Фонтанельо. Чиновник заявив про крадіжку свого електричного велосипеда, залишеного біля французького представництва Ради Європи. Незабаром після викрадення Фонтанельо знайшов свій транспорт на інтернет-сайті, де його продавали за половину вартості.

Поліція зв'язалася з продавцем, який призначив зустріч біля консульства Росії. Підозрюваний вийшов із будівлі з фальшивою квитанцією, у нього також було посвідчення співробітника консульства. Правоохоронці з'ясували, що чоловік працює водієм дипломата.

Як пише Barrons із посиланням на AFP, підозрюваний призначив зустріч біля бічного входу в консульство. На території дипвідомства знайшли велосипед Фонтанельо, який незабаром визначили за серійним номером. Там же знаходилися ще три байки, але їх власників поки не встановили.

Раніше російські дипломати потрапили в шпигунський скандал у Болгарії. Правоохоронці затримали шістьох осіб, обвинувачених у зборі розвідданих для Росії, при цьому один із них намагався сховатися в російському посольстві. Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов вимагає, щоб росіяни припинили шпигувати, і пригрозив оголосити російських дипломатів персонами нон грата.

За даними слідства, один із підозрюваних формував розвідувальну мережу та залучив до цієї роботи свою дружину. Жінка підтримувала зв'язок із посольством Росії, з якого надходили вказівки. На думку спецслужб, група намагалася заволодіти секретними військовими даними, витік яких міг завдати шкоди ЄС і НАТО.