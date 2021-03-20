"Дружба-дружбой, но перестаньте шпионить" – премьер Болгарии обратился к России

Накануне в Болгарии задержали шесть подозреваемых, причем одного – возле посольства России, где он надеялся укрыться.

Новый шпионский скандал с задержанием людей, обвиняемых в сборе разведданных для России, вынуждает власти Болгарии объявить российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в интервью национальному радио.

"Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе "Балканский поток", но опять хочу призвать руководителей России: перестаньте шпионить в Болгарии, не надо шпионить за нашими возможностями в НАТО", – сказал премьер.

Борисов поблагодарил спецслужбы страны и заявил, что и в дальнейшем намерен твердо отстаивать безопасность и независимость Болгарии. При этом он подчеркнул, что не хочет давать каких-то политических оценок сложившейся ситуации.

Накануне в Болгарии задержали шесть человек, которых прокуратура подозревает в шпионаже в пользу России. Власти пояснили, что один из задержанных занимался формированием разведсети. К этой работе он привлек свою жену (у нее двойное гражданство), чтобы поддерживать контакт с посольством России, которое передавало ему указания. Один из подозреваемых пытался сбежать, но его задержали вблизи российского посольства.

По мнению спецслужб Болгарии, эти люди в течение долгого времени пытались получить доступ к секретным военным данным "высокотехнологичного характера", утечка которых могла нанести ущерб ЕС и НАТО.

В декабре прошлого года Болгария назвала персоной нон грата и выслала из страны одного из дипломатов российского посольства в Софии. В прокуратуре заявили, что гражданин РФ занимался шпионской деятельностью: собирал военную информацию, в том числе о количестве военнослужащих США, которые находились в Болгарии на международных учениях, для передачи военной разведке в Москве. В посольстве РФ эту высылку назвали "безосновательной" и "не способствующей развитию диалога между странами".