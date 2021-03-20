"Дружба-дружбою, але перестаньте шпигувати" - прем'єр Болгарії звернувся до Росії

Напередодні в Болгарії затримали шістьох підозрюваних, причому одного — біля посольства Росії, де він сподівався сховатися.

Новий шпигунський скандал із затриманням людей, обвинувачених в зборі розвідданих для Росії, змушує владу Болгарії оголосити російських дипломатів персонами нон грата. Про це сказав премʼєр-міністр Болгарії Бойко Борисов в інтервʼю національному радіо.

"Дружба є дружба, ми її демонстрували, в тому числі в питанні про газопровід "Балканський потік", але знову хочу закликати керівників Росії: перестаньте шпигувати в Болгарії, не треба шпигувати за нашими можливостями в НАТО", — сказав премʼєр.

Борисов подякував спецслужби країни і заявив, що і надалі має намір твердо відстоювати безпеку і незалежність Болгарії. При цьому він підкреслив, що не хоче давати якихось політичних оцінок ситуації, що склалася.

Напередодні в Болгарії затримали шість осіб, яких прокуратура підозрює в шпигунстві на користь Росії. Влада пояснила, що один із затриманих займався формуванням разведсеті. До цієї роботи він залучив свою дружину (у неї подвійне громадянство), щоб підтримувати контакт з посольством Росії, яке передавало йому вказівки. Один з підозрюваних намагався втекти, але його затримали поблизу російського посольства.

На думку спецслужб Болгарії, ці люди протягом довгого часу намагалися отримати доступ до секретних військових даних "високотехнологічного характеру", витік яких мог завдати шкоди ЄС і НАТО.

У грудні минулого року Болгарія назвала персоною нон грата і вислала з країни одного з дипломатів російського посольства в Софії. У прокуратурі заявили, що громадянин РФ займався шпигунською діяльністю: збирав військову інформацію, в тому числі про кількість військовослужбовців США, які знаходилися в Болгарії на міжнародних навчаннях, для передачі військової розвідки в Москві. У посольстві РФ цю висилку назвали "безпідставною" і "що не сприяє розвитку діалогу між країнами".