Украина модернизирует самолеты Ан-32Б для ВВС Бангладеша (фото)

Выполнение работ запланировано на 2022 год, ныне украинское предприятие начало подготовительные работы.

Госпредприятие "Завод 410 ЦА" проведет модернизацию трех самолетов Антонов Ан-32Б. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Фейсбуке.

Украинское предприятие уже подписало контракт с компанией "Flite Services FZE" на выполнение капитального ремонта и продление технического ресурса самолетов. Бангладешская компания специализируется на капитальном ремонте заводов для обеспечения обслуживания воздушных суден и двигателей к ним.

Самолеты Ан-32Б поступят на модернизацию в Украину в следующем году, но подготовительные работы начнутся в ближайшее время. Однако не сообщается, насколько глубокой будет модернизация.

[ + – ] Махбуб Алам (слева) и Александр Пащенко (справа) Фото: Завод 410ЦА

Стороны выразили надежду на продуктивное и долгосрочное сотрудничество между предприятиями.

На вооружение ВВС Бангладеша находится три транспортных самолета Ан-32Б, один из них 1995 года производства, а два других — 1988.

[ + – ] Ан-32Б ВВС Бангладеша Фото: russianplanes.net

Ан-32Б — военно-транспортный многоцелевой самолет. Основное назначение борт — перевоз грузов на линиях малой или средней дальности. Начало эксплуатации самолета началась в 1984 году. Эксплуатируется в Украине, Индии, Бангладеше и других странах. Всего их произведено 361.

Напомним, "Укроборонпром" заключил контракт с Пакистаном на ремонт танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долларов.