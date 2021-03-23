Україна модернізує літаки Ан-32Б для ВПС Бангладешу (фото)

Виконання робіт заплановане на 2022 рік, нині українське підприємство почало підготовчі роботи.

Держпідприємство "Завод 410 ЦА" проведе модернізацію трьох літаків Антонов Ан-32Б. Про це повідомляє прес-служба підприємства у Фейсбуці.

Українське підприємство вже підписало контракт із компанією "Flite Services FZE" на виконання капітального ремонту та продовження технічного ресурсу літаків. Бангладеська компанія спеціалізується на капітальному ремонті заводів для забезпечення обслуговування повітряних суден і двигунів до них.

Літаки Ан-32Б надійдуть на модернізацію в Україні в наступному році, але підготовчі роботи почнуться найближчим часом. Однак не повідомляється, наскільки глибокою буде модернізація.

[ + – ] Махбуб Алам (ліворуч) та Олександр Пащенко (праворуч) Фото: Завод 410ЦА

Сторони висловили сподівання на продуктивне та довгострокове співробітництво між підприємствами.

На озброєнні ВПС Бангладешу знаходяться три транспортні літаки Ан-32Б, один із них 1995 року випуску, а два інші — 1988.

[ + – ] Ан-32Б ВПС Бангладешу Фото: russianplanes.net

Ан-32Б — військово-транспортний багатоцільовий літак. Основне призначення борт — перевіз вантажів на лініях малої або середньої дальності. Експлуатація літака розпочалася в 1984 році. Експлуатується в Україні, Індії, Бангладеші та інших країнах. Всього їх вироблено 361.

Нагадаємо, "Укроборонпром" уклав контракт із Пакистаном на ремонт танків Т-80УД на загальну суму 85,6 млн доларів.