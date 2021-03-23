В России погибли трое летчиков бомбардировщика Ту-22М3: нештатно сработала катапульта

Бомбардировщики Ту-22М3 ранее принимали участие в военных операциях в Сирии.

В России на западе Калужской области на аэродроме Шайковка при нештатном срабатывании катапульты погибли три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщает российское военное ведомство, у самолета перед вылетом нештатно сработала система катапультирования, из-за чего три члена экипажа получили смертельные травмы. Жертв среди местных жителей нет.

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", – заявили в Минобороны.

Для проведения технического обследования воздушного судна и установления причин трагедия на аэродром направлена комиссия ВКС РФ.

Ранее СМИ сообщали, что военный самолет приземлился в аварийном режиме на аэродроме под Калугой. По данным собеседника агентства, вооружения на борту самолета не было.

Ту-22М3 – это модификация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Бомбардировщики Ту-22М3 принимали участие в военных операциях в Сирии.

Отметим, ранее в России на борту советского тяжелого транспортного самолета АН-124 "Руслан" военные летчики устроили необычный хоккейный матч. По данным СМИ, таким образом военные летчики якобы хотели удивить министра обороны России Сергея Шойгу, который якобы должен был прибыть в Тверь с проверкой.