У Росії загинули троє льотчиків бомбардувальника Ту-22М3: нештатно спрацювала катапульта

Бомбардувальники Ту-22М3 раніше брали участь у військових операціях у Сирії.

У Росії на заході Калузької області на аеродромі Шайковка при позаштатному спрацьовуванні катапульти загинули три члени екіпажу далекого бомбардувальника Ту-22М3.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ.

Як повідомляє російське військове відомство, у літака перед вильотом нештатно спрацювала система катапультування, через що три члени екіпажу отримали смертельні травми. Жертв серед місцевих жителів немає.

"Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу при приземленні отримали травми, несумісні з життям", — заявили в Міноборони.

Для проведення технічного обстеження повітряного судна і встановлення причин трагедії на аеродром направлено комісію ВКС РФ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що військовий літак приземлився в аварійному режимі на аеродромі під Калугою. За даними співрозмовника агентства, озброєння на борту літака не було.

Ту-22М3 — це модифікація радянського надзвукового ракетоносця-бомбардувальника Ту-22М. Бомбардувальники Ту-22М3 брали участь у військових операціях у Сирії.

Зазначимо, що раніше в Росії на борту радянського важкого транспортного літака АН-124 "Руслан" військові льотчики влаштували незвичайний хокейний матч. За даними ЗМІ, таким чином військові льотчики нібито хотіли здивувати міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який нібито повинен був прибути у Твер з перевіркою.