Россия и Китай призвали единомышленников объединиться против Запада, – Telegraph

Соединенные Штаты, по мнению Москвы и Пекина, пытаются обеспечить свое доминирование "полагаясь на военную силу и игнорируя принципы ООН".

Россия и Китай призывают единомышленников осудить "деструктивное поведение Соединенных Штатов" и созвать заседание Совета безопасности ООН, чтобы установить стабильность в отношениях глобальных держав.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своим китайским коллегой Ван И., передает The Telegraph.

"Конечно, нам нужно мобилизовать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН", – сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия и Китай имеют общую позицию относительно того, что "США пытаются обеспечить свое доминирование, полагаясь на военную силу и путем создания новых союзов, с целью подорвать сложившуюся международную структуру".

В заявлении сторон также содержится призыв к другим странам воздерживаться от "политизации вопросов прав человека". Ситуация с правами человека в Москве и Пекине, при этом, не упоминалась.

Стороны также согласились, что вводимые Западом санкции, являются "неприемлемыми".

"Наказывать кого-либо на мировой арене сегодня просто неправильно, а использовать те же методы против России и Китая просто глупо", – сказал Лавров.

Напомним, накануне визита в Китай Сергей Лавров заявил о необходимости уменьшения зависимости от западных технологий, развивая альтернативные системы. По словам российского министра, России и Китаю необходимо снизить технологическую зависимость от США, которые ставят своей целью ограничить развитие технологий в странах.