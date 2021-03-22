"Неумно наказывать РФ", - Лавров призвал Китай отказаться от доллара и платежных систем Запада

По мнению главы МИД РФ, Китай и Россия должны быть обезопасены от "причуд" западных партнеров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости уменьшения зависимости от западных технологий, развивая альтернативные системы. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам министра, России и Китаю необходимо снизить технологическую зависимость от США, которые ставят своей целью ограничить развитие технологий в странах.

"Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", — заявил Лавров.

Точно также РФ и КНР стоит отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем, чтобы быть независимыми от "причуд" западных партнеров.

"Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР — это просто неумно", — подытожил глава ведомства.

Сообщается, что Лавров 22 марта отправляется в Китай для переговоров с министром иностранных дел Китая.

Напомним, 15 февраля Лавров заявил, что ЕС был унижен в Украине в 2014 году. По его словам, Евросоюз показал свою беспомощность во время Евромайдана.

21 марта в России опубликовали фото с отдыха Путина и Шойгу в Сибири, где президент РФ поездил на вездеходе.