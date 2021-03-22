"Нерозумно карати РФ", — Лавров закликав Китай відмовитися від долара і платіжних систем Заходу

На думку глави МЗС РФ, Китай і Росія повинні бути убезпеченими від "примх" західних партнерів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про необхідність зменшення залежності від західних технологій, розвиваючи альтернативні системи. Про це повідомляє Інтерфакс.

За словами міністра, Росії та Китаю необхідно знизити технологічну залежність від США, які ставлять собі за мету обмежити розвиток технологій в країнах.

"Тому нам потрібно знижувати санкційні ризики шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності, шляхом переходу до розрахунків у національних валютах і в світових валютах, альтернативних доларові", — заявив Лавров.

Точно так само РФ і КНР варто відходити від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем, щоб бути незалежними від "примх" західних партнерів.

"Карати на сучасній міжнародній арені кого б то не було взагалі неправильно, а намагатися підходити з таким аршином до Росії і КНР — це просто нерозумно", — підсумував глава відомства.

Повідомляється, що Лавров 22 березня вирушає в Китай для переговорів із міністром закордонних справ Китаю.

Нагадаємо, 15 лютого Лавров заявив, що ЄС був принижений в Україні в 2014 році. За його словами, Євросоюз показав свою безпорадність під час Євромайдану.

21 березня в Росії опублікували фото з відпочинку Путіна та Шойгу в Сибіру, де президент РФ поїздив на всюдиході.