Росія і Китай закликали однодумців об'єднатися проти Заходу, — Telegraph

Сполучені Штати, на думку Москви і Пекіна, намагаються забезпечити своє домінування "покладаючись на військову силу та ігноруючи принципи ООН".

Росія і Китай закликають однодумців засудити "деструктивну поведінку Сполучених Штатів" і скликати засідання Ради безпеки ООН, щоб встановити стабільність у відносинах світових держав.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров за підсумками зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І, передає The Telegraph.

"Звичайно, нам потрібно мобілізувати однодумців у відстоюванні справедливості, у відстоюванні принципів Статуту ООН", — сказав голова МЗС РФ.

Лавров підкреслив, що Росія і Китай мають спільну позицію щодо того, що "США намагаються забезпечити своє домінування, покладаючись на військову силу і шляхом створення нових спілок, з метою підірвати ситуацію міжнародну структуру".

У заяві сторін також міститься заклик до інших країн утримуватися від "політизації питань прав людини". Ситуація з правами людини у Москві та Пекіні, при цьому, не згадувалася.

Сторони також погодилися, що санкції, які вводяться Заходом, є "неприйнятними".

"Карати когось на світовій арені сьогодні просто неправильно, а використовувати ті ж методи проти Росії і Китаю просто нерозумно", — сказав Лавров.

Нагадаємо, напередодні візиту в Китай Сергій Лавров заявив про необхідність зменшення залежності від західних технологій, розвиваючи альтернативні системи. За словами російського міністра, Росії та Китаю необхідно знизити технологічну залежність від США, які ставлять собі за мету обмежити розвиток технологій в країнах.