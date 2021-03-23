Экс-главу МВФ могут посадить на 70 лет за хищение 7,5 млн евро

Родриго Рато обвиняется в 11 преступлениях, связанных с отмыванием денег, коррупцией и фальсификацией документов.

Прокуратура Испании обвиняет бывшего министра экономики страны и экс-директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато в хищении около 7,5 миллионов евро и требует для него наказания в виде 70 лет лишения свободы.

Об этом сообщает издание El Pais.

Агентство по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Испании подозревает бывшего чиновника в совершении 11 преступлений, связанных с отмыванием денег, коррупцией и фальсификацией документов.

В письме специального прокурора по борьбе с коррупцией указывается, что Родриго Рато скрывал активы из казны с 1999 года через различные компании, включая Irish Red Rose Investment, Panamanian Red Rose Finantial, Westcastle Corporation и Vivaway Limited.

С этими компаниями Рато якобы осуществлял непрерывную финансовую инвестиционную деятельность через множество банковских счетов, открытых на Багамах, в Швейцарии, Люксембурге, Великобритании, Швейцарии и Монако с 2005 по 2015 годы.

По данным испанской прокуратуры, через незаконные операции Рато присвоил себе 7 470 163,96 евро.

Рато занимал пост министра экономики Испании. С мая 2004 по октябрь 2007 года занимал должность директора-распорядителя Международного валютного фонда.

В 2017 году был приговорён к 4,5 годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве с кредитными картами одного из крупнейших банков. В сентябре 2018 года приговор был подтверждён Верховным судом Испании.

Напомним, прокуратура Испании ведет несколько расследований, связанных с деятельностью бывшего короля. Ему не было предъявлено никаких обвинений, но общественное негодование было так велико, что в августе 2020 король решил улететь из страны. В феврале стало известно, что Хуан Карлос погасил половину долга в 8 млн евро.