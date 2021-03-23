Екс-голову МВФ можуть посадити на 70 років за розкрадання 7,5 млн євро

Родріго Рато звинувачується в 11 злочинах, пов'язаних з відмиванням грошей, корупцією і фальсифікацією документів.

Прокуратура Іспанії звинувачує колишнього міністра економіки країни і екс-директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Родріго Рато у розкраданні близько 7,5 мільйонів євро і вимагає для нього покарання у вигляді 70 років позбавлення волі.

Про це повідомляє видання El Pais.

Агентство з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Іспанії підозрює колишнього чиновника у скоєнні 11 злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, корупцією і фальсифікацією документів.

У листі спеціального прокурора з боротьби з корупцією вказується, що Родріго Рато приховував активи з казни з 1999 року через різні компанії, включаючи Irish Red Rose Investment, Panamanian Red Rose Finantial, Westcastle Corporation і Vivaway Limited.

З цими компаніями Рато нібито здійснював безперервну фінансову інвестиційну діяльність через безліч банківських рахунків, відкритих на Багамах, у Швейцарії, Люксембурзі, Великобританії, Швейцарії і Монако з 2005 до 2015 року.

За даними іспанської прокуратури, через незаконні операції Рато присвоїв собі 7 470 163,96 євро.

Рато займав пост міністра економіки Іспанії. З травня 2004 року по жовтень 2007 року обіймав посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.

У 2017 році був засуджений до 4,5 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у шахрайстві з кредитними картами одного з найбільших банків. У вересні 2018 року вирок підтверджений Верховним судом Іспанії.

Нагадаємо, прокуратура Іспанії веде кілька розслідувань, пов'язаних з діяльністю колишнього короля. Йому не було пред'явлено ніяких звинувачень, але громадське обурення було таким великим, що у серпні 2020 король вирішив полетіти з країни. У лютому стало відомо, що Хуан Карлос погасив половину боргу 8 млн євро.