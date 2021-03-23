Екс-голову МВФ можуть посадити на 70 років за розкрадання 7,5 млн євро
Родріго Рато звинувачується в 11 злочинах, пов'язаних з відмиванням грошей, корупцією і фальсифікацією документів.
Прокуратура Іспанії звинувачує колишнього міністра економіки країни і екс-директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Родріго Рато у розкраданні близько 7,5 мільйонів євро і вимагає для нього покарання у вигляді 70 років позбавлення волі.
Про це повідомляє видання El Pais.
Агентство з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Іспанії підозрює колишнього чиновника у скоєнні 11 злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, корупцією і фальсифікацією документів.
У листі спеціального прокурора з боротьби з корупцією вказується, що Родріго Рато приховував активи з казни з 1999 року через різні компанії, включаючи Irish Red Rose Investment, Panamanian Red Rose Finantial, Westcastle Corporation і Vivaway Limited.
З цими компаніями Рато нібито здійснював безперервну фінансову інвестиційну діяльність через безліч банківських рахунків, відкритих на Багамах, у Швейцарії, Люксембурзі, Великобританії, Швейцарії і Монако з 2005 до 2015 року.
За даними іспанської прокуратури, через незаконні операції Рато присвоїв собі 7 470 163,96 євро.
Рато займав пост міністра економіки Іспанії. З травня 2004 року по жовтень 2007 року обіймав посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.
У 2017 році був засуджений до 4,5 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у шахрайстві з кредитними картами одного з найбільших банків. У вересні 2018 року вирок підтверджений Верховним судом Іспанії.
Нагадаємо, прокуратура Іспанії веде кілька розслідувань, пов'язаних з діяльністю колишнього короля. Йому не було пред'явлено ніяких звинувачень, але громадське обурення було таким великим, що у серпні 2020 король вирішив полетіти з країни. У лютому стало відомо, що Хуан Карлос погасив половину боргу 8 млн євро.