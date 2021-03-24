Принц Гарри нашел вторую работу за 48 часов

36-летний герцог Сассекский вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с дезинформацией.

36-летний принц Гарри трудоустроен на очередную работу. Как сообщает Daily Mail, это его второе назначение за вторые сутки.

Отмечается, что герцог Сассекский вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с дезинформацией.

Кроме него, туда пригласили шахматиста и российского оппозиционера Гарри Каспарова, невестку медиамагната Руперта Мердока Кэтрин Мердок и экс-первого замдиректора Национальной разведки США Сью Гордон.

Работу комиссии будет обеспечивать Крейг Ньюмарк, основатель крупного международного сайта объявлений Сraigslist, работающего с 1995 года.

Принца Гарри пригласили как филантропа и основателя организации Archewell. Он будет принимать участие в заседаниях комиссии.

Принц заявил, что считает борьбу с недостоверной информацией очень важной в современном медиапространстве.

"Как я уже говорил, в современном цифровом мире мы столкнулись с лавиной дезинформации, которая мешает ясно мыслить и понимать мир, в котором мы живем, как отдельным лицам, так и обществу в целом", − прокомментировал принц Гарри назначение.

Аспенский институт − один из самых известных и наиболее финансируемых аналитических центров Америки, привлекающий деньги богатых доноров и крупного бизнеса, включая Facebook. Организация осуществляет образовательную деятельность и исследования по актуальным общественным вопросам.

Отметим, недавно внук королевы Елизаветы II стал директором по взаимодействию с общественностью в начинающем стартапе из Кремниевой долины BetterUp, который занимается психическим здоровьем и коучингом. Компания объявила, что Гарри присоединился к руководящей команде в качестве директора по связям с общественностью. Согласно сообщению, стартап обеспечивает "мобильное обучение, консультирование и наставничество как для личного, так и для профессионального роста".