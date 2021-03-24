Принц Гаррі знайшов другу роботу за 48 годин

36-річний герцог Сассекський увійшов до комісії Аспенського інституту з боротьби з дезінформацією.

36-річний принц Гаррі працевлаштований на чергову роботу. Як повідомляє Daily Mail, це його друге призначення за другу добу.

Зазначається, що герцог Сассекський увійшов до комісії Аспенського інституту з боротьби з дезінформацією.

Крім нього, туди запросили шахіста і російського опозиціонера Гаррі Каспарова, невістку медіамагната Руперта Мердока Кетрін Мердок і екс-першого заступника директора Національної розвідки США Сью Гордон.

Роботу комісії забезпечуватиме Крейг Ньюмарк, засновник великого міжнародного сайту оголошень Сraigslist, що працює з 1995 року.

Принца Гаррі запросили як філантропа і засновника організації Archewell. Він братиме участь у засіданнях комісії.

Принц заявив, що вважає боротьбу з недостовірною інформацією дуже важливою в сучасному медіа-просторі.

"Як я вже говорив, у сучасному цифровому світі ми зіткнулися з лавиною дезінформації, яка заважає ясно мислити і розуміти світ, в якому ми живемо, як окремим особам, так і суспільству загалом", — прокоментував принц Гаррі призначення.

Аспенський інститут — один з найвідоміших і найбільш фінансованих аналітичних центрів Америки, що залучає кошти багатих донорів і великого бізнесу, зокрема Facebook. Організація здійснює освітню діяльність і дослідження з актуальних суспільних питань.

Зазначимо, недавно онук королеви Єлизавети II став директором по взаємодії з громадськістю у починаючому стартапі з Кремнієвої долини BetterUp, який займається психічним здоров'ям і коучингом. Компанія оголосила, що Гаррі приєднався до керівної команди як директор зі зв'язків з громадськістю. Згідно з повідомленням, стартап забезпечує "мобільне навчання, консультування та наставництво як для особистого, так і для професійного зростання".