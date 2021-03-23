Принц Гарри стал пиар-директором в американском стартапе

Информацию о трудоустройстве члена королевской семьи подтвердили в компании.

36-летний принц Гарри, уехавший вместе с женой и сыном из Великобритании в США и сложивший с себя королевские обязанности, устроился на работу, передает The Wall Street Journal.

Внук королевы Елизаветы II стал директором по взаимодействию с общественностью в начинающем стартапе из Кремниевой долины BetterUp, который занимается психическим здоровьем и коучингом.

В своем пресс-релизе во вторник, 23 марта, компания объявила, что Гарри присоединился к руководящей команде в качестве директора по связям с общественностью. Согласно сообщению, стартап обеспечивает "мобильное обучение, консультирование и наставничество как для личного, так и для профессионального роста".

Положение Гарри повлечет за собой работу по продвижению более широкого диалога о психическом здоровье. Это дело он пытался продвигать и в Великобритании, а принц Уильям и Кейт Миддлтон активно занимаются этим направлением сейчас.

"Как первого директора по связям с общественностью BetterUp, моя цель – активизировать критический диалог о психическом здоровье, создать благоприятные и сострадательные сообщества и среду для честного и искреннего разговора. И я надеюсь помочь людям развить их внутреннюю силу, стойкость и уверенность", – сообщил Гарри на веб-сайте стартапа.

Он также объяснил, почему занял эту позицию:

"Я твердо верю, что сосредоточение внимания на наших умственных способностях и расстановка приоритетов открывают потенциал и возможности, о которых мы даже не подозревали. Как говорят коммандос Королевской морской пехоты: "Это состояние души". Это есть у всех нас. Настрой на свой разум и наличие поддерживающей структуры вокруг крайне важны для поиска собственной версии максимальной производительности".

В сфере деятельности принца – четыре области: пропаганда и информирование, управление социальной миссией и воздействием BetterUp, влияние на видение платформы компании и расширение глобального сообщества BetterUp.

По его словам, после того, как он 10 лет прослужил в британской армии, то понял, что нужно не только повышать физическую устойчивость, но и повышать психологическую.

BetterUp имеет сеть из более чем 2000 тренеров, 270 сотрудников и работает с такими предприятиями и организациями как Hilton, Chevron, NASA, Warner Media и многие другие.

Напомним, инсайдеры сообщили о том, что принц Уильям скучает по его отношениям с младшим братом и не теряет надежды на то, что рано или поздно они наладятся. Также источники рассказали о том, какое на самом деле впечатление произвело интервью Меган Маркл на британского монарха. Ударило оно и по Кейт Миддлтон, которая хоть и не комментировала его, однако чувствует себя униженной.