"Ощутил отсутствие брата". Инсайдеры рассказали о реакции принца Уильяма на выходки Гарри

Герцог Кэмбриджский не перестает надеяться, что со временем все уладится, и братья снова будут общаться, как раньше.

Отъезд принца Гарри в США и скандальное интервью Опре Уинфри, в котором он и его жена Меган Маркл рассказали немало неприятных вещей о жизни при королевском дворе, сильно повлияло на отношения между старшим и младшим сыновьями принцессы Дианы, пишет The Sunday Times.

По информации инсайдера издания, принц Уильям скучает по своим близким отношениям с братом, принцем Гарри, и надеется, что несмотря на все нынешние трудности, все ос временем наладится.

"Как только он преодолел гнев по поводу того, что произошло, он ощутил отсутствие своего брата. Они делились всем о своей жизни, офисе, фонде, встречались большую часть дней, и при этом было много веселья. Он будет скучать по этому всегда", – рассказал источник.

Другой знакомый принца Уильяма добавил, что тот еще расстроен случившимся. Больше всего его потрясла история, когда Меган и Гарри заявили о намерении сложить полномочия членов королевской семьи и не использовать в дальнейшем в своей деятельности слово "королевский". Герцог Кембриджский расценил такой шаг брата и его жены как "оскорбительный и неуважительный по отношению к королеве".

Во время совместного интервью Опры Уинфри с Меган Гарри признал, что он и его брат, второй в очереди на трон после их отца, переживают не лучшие моменты:

"Я безмерно люблю Уильяма. Он мой брат. Мы вместе прошли через ад. Но мы идем разными путями".

Напомним, инсайдеры рассказали о том, какое на самом деле впечатление произвело интервью Меган Маркл на британского монарха. Ударило оно и по Кейт Миддлтон, которая хоть и не комментировала его, однако чувствует себя униженной.