"Відчув відсутність брата". Інсайдери розповіли про реакцію принца Вільяма на витівки Гаррі

Герцог Кембриджський не перестає сподіватися, що з часом усе владнається, і брати знову будуть спілкуватися, як раніше.

Від'їзд принца Гаррі в США і скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, у якому він і його дружина Меган Маркл розповіли чимало неприємних речей про життя при королівському дворі, сильно вплинуло на відносини між старшим і молодшим синами принцеси Діани, пише The Sunday Times.

За інформацією інсайдера видання, принц Вільям сумує за своїми близькими стосунками з братом, принцом Гаррі, і сподівається, що незважаючи на всі нинішні труднощі, усе з часом налагодиться.

"Як тільки він подолав гнів з приводу того, що сталося, він відчув відсутність свого брата. Вони ділилися всім про своє життя, офіс, фонд, зустрічалися більшу частину днів, і при цьому було багато веселощів. Він буде сумувати за цим завжди", — розповіло джерело.

Інший знайомий принца Вільяма додав, що той ще засмучений тим, що трапилося. Найбільше його вразила історія, коли Меган і Гаррі заявили про намір скласти повноваження членів королівської сім'ї і не використовувати в подальшому у своїй діяльності слово "королівський". Герцог Кембриджський розцінив такий крок брата і його дружини як "образливий і неповажний по відношенню до королеви".

Під час спільного інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Гаррі визнав, що він і його брат, другий у черзі на трон після їхнього батька, переживають не найкращі моменти:

"Я безмірно люблю Вільяма. Він мій брат. Ми разом пройшли через пекло. Але ми йдемо різними шляхами".

Нагадаємо, що інсайдери розповіли про те, яке насправді враження справило інтерв'ю Меган Маркл на британського монарха. Вдарило воно і по Кейт Міддлтон, яка, хоч і не коментувала його, проте відчуває себе приниженою.