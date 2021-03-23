Принц Гаррі став піар-директором в американському стартапі

Інформацію про працевлаштування члена королівської сім'ї підтвердили в компанії.

36-річний принц Гаррі, який виїхав разом з дружиною і сином з Великобританії в США і склав з себе королівські обов'язки, влаштувався на роботу, передає The Wall Street Journal.

Онук королеви Єлизавети II став директором із взаємодії з громадськістю в починаючому стартапі з Кремнієвої долини BetterUp, який займається психічним здоров'ям і коучингом.

У своєму прес-релізі у вівторок, 23 березня, компанія оголосила, що Гаррі приєднався до керівної команди як директор зі зв'язків з громадськістю. Згідно з повідомленням, стартап забезпечує "мобільне навчання, консультування та наставництво як для особистого, так і для професійного зростання".

Положення Гаррі спричинить за собою роботу з просування ширшого діалогу про психічне здоров'я. Ця справау він намагався просувати і у Великобританії, а принц Вільям і Кейт Міддлтон активно займаються цим напрямком зараз.

"Як першого директора зі зв'язків з громадськістю BetterUp, моя мета — активізувати критичний діалог про психічне здоров'я, створити сприятливі і жалісливі спільноти і середовище для чесної та щирої розмови. І я сподіваюся допомогти людям розвинути їх внутрішню силу, стійкість і впевненість", — повідомив Гаррі на веб-сайті стартапу.

Він також пояснив, чому зайняв цю позицію:

"Я твердо вірю, що зосередження уваги на наших розумових здібностях і розстановка пріоритетів відкривають потенціал і можливості, про які ми навіть не підозрювали. Як кажуть командос Королівської морської піхоти: "Це стан душі". Це є у всіх нас. Настрій на свій розум і наявність підтримуючої структури навколо вкрай важливі для пошуку власної версії максимальної продуктивності".

У сфері діяльності принца — чотири області: пропаганда та інформування, управління соціальною місією і впливом BetterUp, вплив на бачення платформи компанії та розширення глобальної спільноти BetterUp.

За його словами, після того, як він 10 років прослужив у британській армії, то зрозумів, що потрібно не тільки підвищувати фізичну стійкість, але і підвищувати психологічну.

BetterUp має мережу з більше ніж 2000 тренерів, 270 співробітників і працює з такими підприємствами та організаціями як Hilton, Chevron, NASA, Warner Media та багато інших.

Нагадаємо, інсайдери повідомили про те, що принц Вільям сумує за його відносинам з молодшим братом і не втрачає надії на те, що рано чи пізно вони налагодяться. Також джерела розповіли про те, яке насправді враження справило інтерв'ю Меган Маркл на британського монарха. Вдарило воно і по Кейт Міддлтон, яка хоч і не коментувала його, проте почуває себе приниженою.