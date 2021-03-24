В Индии обнаружили дважды мутировавший штамм коронавируса

Сейчас медики проверяют, может ли этот штамм быть более заразным или более устойчивым к вакцинам.

В Индии обнаружен новый штамм коронавируса, который мутировал дважды. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны.

Индийские медики отмечают, что в настоящее время в стране наблюдается наибольший суточный прирост заражения коронавирусом за последние четыре месяца, однако они пока не связывают увеличение количества больных с новым штаммом.

"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования", – сообщили в Минздраве страны.

Сейчас медики проверяют, может ли этот штамм быть более заразным или более устойчивым к вакцинам.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины CoviShield из Индии в Украину может быть отложена на определенный срок. Пое го словам, причина задержки отправки следующей партии – информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в Украине.