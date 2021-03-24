В Індії виявили двічі мутований штам коронавірусу

Зараз медики перевіряють, чи може цей штам бути заразнішим чи стійкішим до вакцин.

В Індії виявлено новий штам коронавірусу, який мутував двічі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я країни.

Індійські медики зазначають, що зараз в країні спостерігається найбільший добовий приріст зараження коронавірусом за останні чотири місяці, проте вони поки не пов'язують збільшення кількості хворих з новим штамом.

"Хоча різні варіанти коронавірусу і штам з подвійною мутацією виявлені в Індії, їх виявили у недостатній кількості для встановлення прямого зв'язку зі збільшенням випадків інфікування", — повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.

Зараз медики перевіряють, чи може цей штам бути заразнішим чи стійкішим до вакцин.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield з Індії в Україну може бути відкладене на певний термін. За його словами, причина затримки відправки наступної партії — інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в Україні.