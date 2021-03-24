Папа Римский приказал уменьшить зарплаты большей части священнослужителей из-за COVID-19

Такая мера понадобилась для сохранения рабочих мест остальных сотрудников, которые не являются священнослужителями.

Папа Римский Франциск приказал уменьшить на 10% заработную плату кардиналам, а также на 3-8% для большей части священнослужителей. Об этом в среду, 24 марта, сообщает Reuters.

По данным агентства, такое решение было принято в связи с ощутимым ударом пандемии COVID-19 по доходам государства. Новые зарплаты начнут начисляться с апреля. Франциск пообещал, что большинство служащих с низкой квалификацией не пострадают из-за сокращений.

Глава Католической церкви отметил, что не хочет увольнять людей в непростые для экономики времена, хотя Ватикан сейчас и испытывает дефицит ресурсов.

Агентство сообщает, что кардиналы живущие в Ватикане или Риме получают зарплату в размере 4-5 тысяч евро в месяц, и при этом значительная их часть живет в больших квартирах, хотя и платят за них значительно ниже той арендной платы, которая является средней на рынке. При этом большинство священнослужителей, работающих в Ватикане, проживают в римских религиозных общинах – семинариях, монастырях, приходах, университетах и школах. Благодаря этому они менее восприимчивы к экономическому спаду, ведь их расходы на жизнь ощутимо меньше. Сравнительно большие расходы имеют при этом простые работники – правоохранители, пожарные, уборщики, художники-реставраторы и обслуживающий персонал, поскольку они живут в Риме и значительная часть из них имеет свои семьи.

Ожидается, что в текущем году дефицит бюджета Ватикана составит около 50 миллионов евро. При этом выручка составит всего около 213 миллионов евро, что на 30% меньше, чем в 2020 году.

Так, в 2020 году из-за пандемии Базилика Святого Петра и ватиканские музеи, которые годом ранее посетили около 6 миллионов платных посетителей, были либо закрыты, либо открыты частично на протяжении большей части 2020 года.

Ранее стало известно, что Папа Римский решил сделать прививку от коронавируса.

Как сообщает Святой Престол в Ватикане, свое заявление понтифик сделал после того, как от коронавируса умер личный врач Папы Римского 78-летний Фабрицио Соккорси. Он был госпитализирован с онкологической патологией и "умер от осложнений, связанных с Covid-19".

Фабрицио Соккорси был личным врачом Франциска с 2015 года. Он также был консультантом Управления здравоохранения и гигиены Ватикана и экспертом в медицинской консультации Конгрегации по делам святых.

Франциск также заявлял о том, что капитализм во время пандемии показал свою несостоятельность, – Папа Римский.